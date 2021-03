WK BMX op Papendal moet 'Gelders sporthart' weer laten kloppen

Vanavond wordt het Gelders sportakkoord 2.0 gelanceerd. Het is één van de pijlers van het provinciaal beleid. Kern van het vernieuwde akkoord is nog meer samenwerking tussen meer dan honderd partners die zich inzetten voor meer sporten en bewegen.

Op een zonnige ochtend op nationaal sportcentrum Papendal geven Jan van Dellen en Jochem Schellens alvast het goede voorbeeld. Op professionele BMX-fietsen voelen de bestuurders zich voor even weer een kind op de Olympische baan van ongeveer 400 meter.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik ga met voorsprong de bocht en pak je bovenlangs", schreeuwt de Arnhemse wethouder enthousiast. Schellens, directeur van Sportcentrum en Hotel Papendal, blijft rustig. "Ik laat je winnen, joh. Dat moet je altijd doen met wethouders. Van Dellen tuurt even later naar de plek waar de crossers met enorme snelheid afrazen. "Ik heb daar één keer bovenop gestaan", wijst Van Dellen met ontzag naar de startheuvel. "Doodeng. Niet verder vertellen hoor, maar ik durfde echt niet naar beneden."

Giro en WK volleybal

Politiek en Papendal hebben elkaar de afgelopen jaren steeds beter gevonden, benadrukt Schellens. "Het nieuwe sportakkoord is daar ook een goed voorbeeld van. De sportieve mindset die bijvoorbeeld bij de provincie hangt, is echt veranderd. We werken nu veel beter samen. Ik zie bepaalde partijen, op alle niveaus, zich inzetten voor sport. Een lijn die echt niet vanzelfsprekend is en die tien jaar geleden ook heel anders was in Gelderland. Maar we hebben al mooie dingen gedaan. De Giro is hier bijvoorbeeld geweest en in 2022 organiseren we bijvoorbeeld ook weer het WK Volleybal in Apeldoorn", geeft Schellens aan.

Schellens en Van Dellen leven zich uit op de BMW baan op Papendal. Foto: Omroep Gelderland

Gelderland wil graag voorop lopen en de sportprovincie van Nederland zijn. Gedeputeerde Jan Markink was daarin één van de aanjagers. Nu moeten verschillende partners elkaar nog beter gaan vinden waardoor weer nieuwe stappen gezet kunnen worden. Van Dellen is momenteel nauw betrokken bij het WK BMX dat in augustus verreden moet worden. Een serieuze en spannende uitdaging in deze bizarre tijd.

Perspectief

"We hebben nog een aantal maanden. Ik schat het doorgaan nu op 50 procent", zegt de wethouder. "Het liefst natuurlijk met publiek. Ik ben een positief mens al vind ik wel echt dat het moet passen binnen alle regels en protocollen. Het moet wel veilig zijn. Inwoners willen we zo graag weer perspectief geven en iets kunnen laten zien waarmee ze plezier beleven aan sport."

"Daarnaast is het de bedoeling aan aantal side-events te organiseren naast het WK BMX waarmee we de brug slaan naar cultuur. Dan moet je denken aan beleving, muziek of bepaalde voorstellingen. Maar we willen in de stad en de regio ook kleinere banen aanleggen voor de jeugd waar ze kunnen crossen. Het Gelders sporthart moet weer volop gaan kloppen."

"Alles zal in kleine stapjes moeten", vindt Schellens die als sportdirecteur op Papendal niet heeft stilgezeten. "We hebben inmiddels ook al van alles uitgeprobeerd. Je hoort de laatste tijd veel over het testen en ontwikkelen in Fieldlabs, maar wij zijn daar al maanden mee bezig. Alles volgens de geldende richtlijnen. De manieren die wij hebben gevonden in wat wel en niet kan, daar gaan we straks de vruchten van plukken."

Spannende tijd

Schellens denkt dat er veel mogelijk is. "We hebben eerder met het NK BMX hier al laten zien dat we met anderhalve meter afstand best veel kunnen. In augustus verwacht ik dat het WK voor elite rijders sowieso doorgaat. De sporters staan er ook goed voor en hebben er het volste vertrouwen in. Natuurlijk wil je het liefst zo snel mogelijk. Maar het blijft lastig om nu al voorspellingen te doen om het lukt. De wielerunie UCI is bij dit WK natuurlijk ook nauw betrokken. Hoe staan zij erin? En de rijders moeten hier ook heen kunnen komen. Het blijft een spannende tijd."