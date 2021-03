Pontier wil een minister van Digitale Zaken

“Je ziet nu heel veel misgaan bij de overheid”, zegt kandidaat-Kamerlid Pontier, die een opsomming maakt van zaken die in zijn ogen op digitaal gebied fout gaan. “Er worden miljarden verspild aan mislukte projecten. Het toeslagenschandaal komt door discriminerende algoritmes en je hebt bijvoorbeeld het GGD-datalek. Daardoor durven sommige mensen zich niet meer te laten testen of ze willen niet meer meedoen aan bron- en contactonderzoek. Andere partijen hebben geen ICT-specialist op een verkiesbare plaats staan, dus je hebt de Piratenpartij nodig om te zorgen dat ICT-problematiek beter wordt aangepakt.”



De Piratenpartij pleit onder meer voor een minister van Digitale Zaken om de kennis op technisch gebied in de politiek te vergroten. Pontier wijst naar zijn werk bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waar hij fractievoorzitter is van zijn partij en in het algemeen bestuur zit. “Daar zag je dat het ook niet goed ging met ICT“, zegt Pontier, die aangeeft dat IT’ers nu op het hoogste managementniveau meepraten. “Dat willen we ook in de landelijke politiek, met een minister van Digitale Zaken die meepraat in de ministerraad. Zodat ICT niet langer een ondergeschoven kindje is bij andere ministeries.”



Vier keer scheepsrecht?

De Piratenpartij drie keer eerder mee aan landelijke verkiezingen, maar haalde geen zetel. Pontier denk dat zijn partij dit meer kans maakt, mede door items bij Zondag met Lubach. “Juist de onderwerpen waar wij al jaren mee bezig zijn, daar wordt nu van gezegd dat het nodig is in de politiek. Wij denken dat kiezers dat ook zullen zien. Wij merken zeker dat jongere mensen heel enthousiast zijn over de Piratenpartij.”



In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen biedt REGIO8 een podium aan Achterhoekse kandidaten.



