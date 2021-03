Vaccin wordt niet geleverd, 60-plussers in Gelderland zijn er de dupe van

Zestigplussers, mensen met overgewicht en mensen met Down moeten in Gelderland langer wachten op hun coronaprik. Het is het gevolg van leveringsproblemen bij vaccinfabrikant AstraZeneca.

Vorige week kondigde AstraZeneca aan deze en volgende week geen vaccins te kunnen leveren. De Nederlandse overheid heeft dit vaccin bestemd voor zorgpersoneel in onder meer de wijkverpleging en thuiszorg, maar ook voor 60- tot 64-jarigen, mensen met overgewicht en mensen met Down.

Maar waar die mensen in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant al geprikt worden door hun huisarts, moeten ze in Gelderland en de rest van Nederland nog wachten. De uitrol gaat namelijk per provincie, van zuid naar noord, en dat begon in Zeeland.

"Dat was gewoon pragmatisch: Zeeland is klein en er was in het begin nog niet zoveel vaccin beschikbaar. En het ligt relatief dichtbij Oss waar de vaccins liggen opgeslagen", vertelt een woordvoerder van het RIVM.

Provincies in het midden later

De uitrol stokt nu AstraZeneca minder vaccin levert dan beloofd. "Maar hierna hebben ze gezegd juist extra te leveren. Dus de noordelijke provincies zijn waarschijnlijk niet veel later aan de beurt, maar de provincies in het midden wel.”

Of Gelderland hierna dan meteen aan de beurt is, is overigens nog niet gezegd. Dat wordt eind deze of begin volgende week duidelijk.

“Dat hangt af van hoeveel mensen er in provincie wonen en hoeveel vaccins er geleverd worden.” Kortom, een kleine levering gaat misschien naar een kleinere provincie. Maar een extra grote levering gaat dan misschien juist eerder naar een grote provincie als Gelderland dan juist eerder aan de beurt is.

Afspraken GGD blijven staan

Overigens gaan de afspraken bij de GGD, dat de zorgmedewerkers vaccineert met dit specifieke vaccin, wel door. Er kunnen alleen geen nieuwe afspraken gepland worden.

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis