NEC speelt eigenlijk vooral voor de eer tegen FC Den Bosch

Dinsdagmiddag om half vijf wacht in De Goffert het inhaalduel tegen FC Den Bosch. Het gaat dan vooral om de eer tegen de hekkensluiter van het betaald voetbal.

En er is wat goed te maken, want in Den Bosch verspeelde NEC onnodig punten. Het werd 2-2. "Ja, met name de tweede helft hebben we toen veel laten liggen", weet trainer Rogier Meijer nog. "En de manier waarop we de goals weggaven, verdient ook niet de schoonheidsprijs. Maar ik verwacht nu een andere wedstrijd. Zij hebben een andere trainer."

Barreto

Bij NEC is er weinig reden tot wijzigingen na de 3-1 zege uit tegen Roda JC, met dus weer een basisplaats voor Edgar Barreto. De routinier blinkt de laatste duels wel steevast uit en is met zijn rust en zijn passes haast onmisbaar.

Geen wijzigingen

NEC oogde heel degelijk. "Er is weinig reden om iets te veranderen. We hebben heel weinig kansen weggegeven en ook in de opbouw was het rustig en konden we goed de vrije man vinden. En Elayis Tavsan deed het zeer goed in zijn rol, vanuit onder de spits spelen en van daaruit zijn vrijheid."

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Odenthal, El Karouani; Barreto, Proper, Vet, Bruijn; Janga, Tavsan.