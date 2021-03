Valkhofmuseum staat op omvallen: Nijmegen moet 16 miljoen uittrekken

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Directrice Hedwig Saam loopt samen met iemand van de technische dienst naar de verwarmingsinstallatie van het museum. Met het licht van haar smartphone, want de lampen doen het niet meer in dat gedeelte van het gebouw.

'Van het ene incident naar het andere'

En dan volgt nog een onaangename verrassing; de cv-installatie is uitgevallen. Alweer. Hedwig Saam: “ We gaan echt van het ene incident naar het andere. Ook toen het laatst zo koud was viel de verwarming hier uit.“

Hetzelfde geldt voor de klimaatinstallatie. Daardoor moest er een speciale vitrinekast om het schilderij Het Zieke Kind dat van het Rijksmuseum wordt geleend voor de komende expositie over de pest.

Tot verdriet van Valkhofdirectrice Saam: “We hebben op heel veel plekken in deze tentoonstelling aanvullende maatregelen moeten nemen in de vorm van klimaatvitrines. Waardoor je eigenlijk een extra laag tussen de bezoeker en het werk creëert die je het liefst niet hebt.”

'Geen 16 miljoen euro naar noodlijdend museum'

Bureau Berenschot heeft onderzocht wat ervoor nodig is om het museum weer up-to-date te maken. Niet alleen moet de technische infrastructuur vernieuwd worden, het gebouw moet ook anders worden ingedeeld.

De onhandige opstapjes waarover menig bezoeker direct bij de ingang al struikelt, moeten verdwijnen en de horeca moet van de achterkant van het museum naar de voorkant. Zodoende wordt Het Valkhof meer betrokken bij de stad.

Voor de verbouwing is 16 miljoen euro van de gemeente Nijmegen nodig. Dat gaat veel raadsleden te ver. Maarten Bakker van oppositiepartij VVD: “We zitten midden in een coronacrisis. Alle horecaondernemers en andere ondernemers trouwens ook, liggen helemaal op apegapen. En dan 16 miljoen uitgeven aan een noodlijdend museum, dat ziet de VVD niet zitten."

Valkhofmuseum: 'Doe het in één keer goed'

Hedwig Saam vindt het ook een flink bedrag, maar nuanceert dat wel: 4,9 miljoen euro is voor de aankoop van het gebouw door de gemeente en stroomt de komende jaren terug in de vorm van huur. Maar Maarten Bakker (VVD) moet eerst nog maar eens zien dat een museum dat jaarlijks 2 miljoen euro subsidie ontvangt, in staat is om die huur te betalen, zo kaatst hij terug.

Ook collegepartij SP vindt 11 miljoen euro voor een verbouwing erg veel geld en heeft inzage gevraagd in de verbouwingsplannen, zo zegt Marij Feddema (SP). Hedwig Saam is bang dat er daarmee een soort 'cherry picking' ontstaat waarbij bepaalde onderdelen weggelaten worden. “De muren en plafonds moeten toch open voor de vervanging van de installaties. Het zou zonde zijn om die kans niet aan te grijpen voor een grondige verbouwing waarmee je weer twintig jaar vooruit kunt.”

Meer bezoekers

Volgens Saam moet het museum met een moderne uitstraling en andere manier van presentatie jaarlijks 125.000 bezoekers kunnen trekken. Zij kijkt daarbij naar vergelijkbare musea als het Fries Museum of Het Noord Brabants Museum.

Daarvoor is volgens de directrice van het Nijmeegse museum wel nodig dat exposities op een andere manier worden ingericht met een meer interactieve beleving. "De mensen verwachten tegenwoordig nu eenmaal meer", aldus Saam, die wijst op succesvolle exposities die in het verleden meer dan 100.000 bezoekers naar het museum trokken.

Critici zoals Maarten Bakker (VVD) weten niet waarop de verwachting van hogere bezoekersaantallen gebaseerd is. "Je kan beleid gaan maken op twee a drie jaren die wel goed gingen. Wij kijken naar alle jaren en dan zien we gewoon heel veel slechte jaren en kom je op een gemiddelde van 70.000 á 80.000 euro uit. Dat is onder de maat voor wat wij verwachten van een museum waar we zo veel geld in stoppen."

Woensdagavond beslist de gemeenteraad over het geld voor Het Valkhof.

