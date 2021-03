Slachtoffers van geweld in jeugdzorg ontevreden over aanpak regering

Dominique Meijer (35) werd als baby bij een pleeggezin geplaatst waar ze tot haar zestiende seksueel werd misbruikt en mishandeld. Dat maakt haar een van de duizenden slachtoffers van geweld in de jeugdzorg waar de commissie De Winter tussen 2015 en 2019 onderzoek naar deed.

“Er zijn nog steeds kinderen van tien die in een emmer moeten piesen in een isoleercel”, vertelt Dominique als Inge de Jager bij haar thuiskomt. In de uitzending van In het vizier van De Jager van aanstaande donderdag vertellen drie Gelderse slachtoffers waarom de huidige plannen van de regering naar aanleiding van het eindrapport van de commissie De Winter veel te mager zijn.

'Je bent nog steeds niks'

De 5.000 euro die de regering biedt aan de slachtoffers is volgens hen veel te weinig. Dominique: "Heel veel lotgenoten hebben helemaal niks, behalve dan een uitkering of schulden. En een trauma dat kansen in de weg staat.” Kortom: het bedrag staat niet in verhouding met het leed dat hen is aangedaan. “Het geeft opnieuw het gevoel: je was al niks en bent nog steeds niks.”

Los van de vergoeding steekt vooral ook de aanpak om het geweld in de toekomst te voorkomen. “De regering heeft toegezegd: er komen veranderingen in de jeugdzorg. Maar zolang dat te vrijblijvend blijft, komen die veranderingen er niet.” Dominique hoort nog altijd schrijnende verhalen vanuit de achterban van haar stichting ‘Stichting voor ons’ waarin zij duizenden lotgenoten bijstaat.

Nieuwe slachtoffers

“Er zijn nu nog steeds honderden kinderen die de meest verschrikkelijke dingen meemaken die wij al achter de rug hebben. We moeten het niet meer hebben over kinderen isoleren, we moeten het hebben over kinderen beschermen. Er moet gewoon eindelijk eens verandering komen”, benadrukt Dominique.

Emeritus hoogleraar Micha de Winter leidde het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Hij deelt de zorgen van de slachtoffers: “Zoals de regering het nu aanpakt, ligt de eindverantwoordelijkheid bij niemand.” Dat was bij de toeslagenaffaire net zo. “De regering, jeugdzorg en de gemeenten kunnen daardoor naar elkaar blijven wijzen. Zo kan er over twee jaar nog niks veranderd zijn.”

De Winter: “De regering moet nu de regie pakken, een nulmeting doen en over een paar jaar door een onafhankelijke partij de balans laten opmaken. Maar dat gebeurt niet en daar maak ik me zorgen over.”

