Vitesse past voorbereiding aan voor 'speciale wedstrijd' in halve finale beker

Vier jaar geleden schreef Vitesse geschiedenis in Rotterdam. De stad Arnhem stond op zijn kop na het winnen van de beker tegen AZ. Het was de eerste echte prijs die ook nog eens leidde tot zes wedstrijden in de Europa League en een slordige drie miljoen euro aan inkomsten.

Vanaf dat moment bleef het winnen van de beker speerpunt bij Vitesse. Dit seizoen is de Gelderse subtopper er weer eens heel dichtbij. Als dinsdagavond (aanvang 21.00 uur) VVV uit Venlo, net als zaterdag in de competitie, nog eens klop krijgt, is de finale een feit.

Finale vieren

Letsch kan vol passie vertellen over het bekertoernooi, ook al werkt hij dit seizoen voor het eerst in Nederland. "Je hebt twee competities, maar de beker is speciaal, omdat je relatief snel Europees voetbal kunt bereiken. Daarnaast heeft het gewoon charme en zijn het vaak bijzondere wedstrijden."

"Nu we de halve finale spelen, wil ik ook echt naar De Kuip in Rotterdam en niet op 18 april voor de televisie een andere wedstrijd kijken. Voor Vitesse is dit ontzettend belangrijk. Wij moeten daar staan en morgenavond met zijn allen vieren dat we naar de finale mogen."

Hotel en praatsessies

Om zijn spelers de grote (financiële) belangen nog eens extra te laten voelen, heeft Letsch de voorbereiding aangepast. Die is nu volgens Europees model. De coach doet bewust andere dingen.

"Dit is geen normaal duel, alles is anders als je een finale kan halen. We hebben vanochtend in ons eigen stadion getraind in plaats van hier op Papendal. Daarnaast komen we morgen in een hotel veel eerder bij elkaar. Daar heb ik wat tactische 'meetings' gepland en dan gaan we met de bus naar het stadion. Ook hebben we extra naar beelden gekeken. Voor de kwartfinale tegen Willem II heb ik ze al de finale uit 2017 laten zien", vertelt Letsch.

De Duitse trainer zag zijn selectie zaterdag voor de competitie tegen VVV weer eens winnen. Net op tijd lijkt Vitesse de weg omhoog weer te hebben gevonden. Vijf wedstrijden in de competitie leverden slechts één punt op.

Met een sportieve crisis tot gevolg, maar richtte Vitesse zich eindelijk weer op. In het bijzondere tweeluik binnen vier dagen werd zo de eerste klap uitgedeeld. "Nieuw vertrouwen inderdaad", beaamt Letsch. "We hadden controle over de hele wedstrijd al zat er na de 1-1 ook een fase tussen waarin we het moeilijk hadden. Uiteindelijk vielen de steentjes op de juiste plek en winnen we met 4-1."

Opstelling

Vitesse mag in aanloop naar de halve finale niet klagen. "Iedereen is fit. Nee, het is niet nodig om veel te veranderen. Iedereen heeft goed werk geleverd zaterdag, maar VVV luistert ook mee dus het is altijd moeilijk iets over de opstelling te zeggen tegen jullie", lacht Letsch.

Daarnaast speelt Vitesse ook nog eens thuis op een nieuwe grasmat die vorige week werd neergelegd omdat het vorige veld in een belabberde staat verkeerde. "Het is één van de redenen dat we weer beter speelden. Wij hebben goede voetballers en willen verzorgd positiespel spelen", stelt de trainer vast.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Dasa, Doekhi, Bazoer, Doekhi, Wittek; Bero, Tronstad, Tannane; Broja en Openda.