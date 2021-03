'Het is wel even wennen', middelbare scholen na maanden weer open

Met een rode loper, zo worden de leerlingen van het Overbetuwe College in Bemmel na lange tijd weer verwelkomd. Onder applaus van docenten lopen ze door de deuren van hun schoolgebouw.

"We zijn echt ontzettend blij dat de leerlingen weer kunnen komen", vertelt Monique Jansen van het OBC. "Het is gewoon heel fijn voor leerlingen om elkaar weer te kunnen ontmoeten, contact met elkaar te hebben en onderwijs te krijgen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Je merkte dat het gewoon steeds iets lastiger werd voor leerlingen om het werk te maken", vertelt Jansen. "Het enthousiasme was aan het wegebben. Het werd steeds lastiger om de camera aan te krijgen bij een leerling. Ze vonden het moeilijker om gewoon de dag te beginnen. Daarin zijn we heel blij dat ze weer naar school gaan."

Verschillen in aanpak

Bij het OBC zal gebruik worden gemaakt van zogenaamd hybride onderwijs. Dit betekent dat leerlingen drie tot vier dagdelen per week naar school gaan en de rest van de week vanuit huis les krijgen. Daarnaast geven docenten tegelijkertijd fysiek aan de ene helft en online aan de andere helft van de klas les. Deze aanpak wordt door meer scholen toegepast.

Er zijn ook scholen die het wat anders aanpakken. Zo maakt onder meer het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen gebruik van een regelmatige sportdag, om aandacht te leggen bij het contact en samenzijn van de leerlingen.

Het Lorentz Lyceum in Arnhem trekt een scenario uit de lade die in de zomer van 2020 al was voorbereid: klassen worden in drieën gedeeld en per deelgroep is er een schema voor wanneer deze wel en niet naar school mag. Ook zijn er tenten op het schoolplein geplaatst waar een deel van de leerlingen pauze moet houden.

Nog niet open

Niet alle scholen gingen vandaag open. Sommige scholen kunnen in de loop van de week hun deuren openen, of zelfs pas volgende week. Dit heeft te maken met de grote organisatie die er in veel gevallen aan te pas komt, in combinatie met de vakantie van vorige week.

Roostermakers van het Schaersvoorde College in de Achterhoek hebben een ongekende uitdaging volgens rector Wilma van Delden. "De organisatie is echt enorm", vertelt ze. "Roostermakers moeten voor de vijfde keer dit schooljaar een nieuw rooster maken. Normaal gesproken is dat al een hele grote klus als dat twee keer per jaar moet gebeuren."

