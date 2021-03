Nazifoto was 'overduidelijk niet in Nijmegen gemaakt', maar daar klopt niets van

Bellemakers, die met ingang van 31 maart tijdelijk voor GroenLinks in de gemeenteraad zit, vergeleek de manifestatie zondag met de bijeenkomst van Forum van Democratie in Nijmegen. Daar hield FvD-leider Thierry Baudet een verkiezingsbijeenkomst voor zo'n tweehonderd belangstellenden.

Bellemakers plaatste zondag de foto van de nazi-bijeenkomst op Facebook. "FvD was in Nijmegen. Ik kreeg deze live foto doorgestuurd. Fijn dat ze weer weg zijn." Onder het bericht staan honderden, veelal negatieve reacties.

Het kandidaat-raadslid trok zich in eerste instantie weinig van de kritiek aan. De foto was 'overduidelijk niet in Nijmegen gemaakt, en overduidelijk niet zondag', zei hij.

Hakenkruizen voor Stevenspoortje

Maar wie goed kijkt, ziet dat de bewuste nazi-bijeenkomst op de Grote Markt in Nijmegen is gehouden. De hakenkruizen hangen voor de Kerkboog, ook wel het Stevenspoortje genoemd. Dit poortgebouw verbindt de Grote Markt met het Sint-Stevenskerkhof en biedt toegang tot de Stevenskerk.

De nazibijeenkomst in Nijmegen trok zo'n 5000 toeschouwers. Foto: Regionaal Archief Nijmegen

De 'Bijeenkomst tegen het Bolsjewisme' die op de foto is te zien, werd gehouden op 29 juni 1941. De aanleiding was het begin van Operatie Barbarossa, de verrassingsaanval van nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie een week eerder. Er kwamen zo'n vijfduizend toeschouwers af op de vlaggenparade en de lofrede van NSB-propagandaleider Ernst Voorhoeve op het nationaalsocialisme.

Ik kan het bericht wel weghalen, maar dat heeft ook geen nut

Voor Bellemakers komt die informatie als een verrassing. "Ik kreeg deze foto al een keer eerder doorgestuurd. Ik had er zelf verder niet echt over nagedacht. Ik had er sowieso niet zo goed over nagedacht", zegt hij.

'Ongepaste vergelijking en onnodig'

Het kandidaat-raadslid van GroenLinks heeft zijn uitspraken inmiddels genuanceerd. "Veel mensen vielen over mijn tweet met een nazifoto gekoppeld aan FvD. Dat is een ongepaste vergelijking en onnodig. Neemt niet weg dat Baudet racistische, antisemitische en ondemocratische uitspraken doet en heeft gedaan en dat dat benoemd moet worden", schrijft hij op Facebook.

Zijn oude bericht staat daar nog gewoon onder. “Ik kan het bericht wel weghalen, maar dat heeft ook geen nut. Het staat op internet, de screenshots zijn gemaakt. Het gaat toch niet meer weg.”

De fractie van GroenLinks in Nijmegen veroordeelt het bericht van Huub Bellemakers en gaat later deze week met hem erover in gesprek. Vice-fractievoorzitter Quirijn Lokker kan nog niet zeggen of er consequenties volgen. Eerst mogen de fractieleden hun mening geven en dan wordt er volgens hem gekeken of er gevolgen zijn voor de positie van Bellemakers. Hij is op 31 maart de opvolger van een ander raadslid, dat tijdelijk stopt vanwege een zwangerschap.

