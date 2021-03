'Je hoort ze niet vallen', hoortoestel en mondkapje blijft ongelukkige combinatie

"Wij hebben dagelijks klanten over de vloer die een of zelfs twee gehoorapparaten zijn verloren", vertelt Isa van den Heuvel van Specsavers Tiel. "Het is en blijft heel lastig voor klanten om ermee om te gaan. De elastiekjes achter de oren trekken de apparaten los. Als dat gebeurt, horen de klanten vervolgens niet dat ze vallen. Dat maakt het natuurlijk extra lastig." Uit onderzoek van Specsavers bleek in november vorig jaar dat 70 procent van de hoortoesteldragers een of meerdere keren (bijna) een gehoorapparaat is kwijtgeraakt.

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht krijgen audiciens daarom dagelijks klanten over de vloer die tegen problemen aanlopen tijdens het op- en afzetten van het mondkapje. Toch leren mensen er wel beter mee omgaan, zegt audicien Benno Wallerbos van Schoonenberg Winterswijk. "Het aantal klanten dat er problemen mee heeft wordt minder, maar het komt nog steeds voor dat iemand een apparaat echt kwijtraakt."

Ook bij Beter Horen in Harderwijk kennen ze de verhalen, maar een medewerkster van de winkel zegt dat het aantal verloren apparaten bij haar klanten op het moment meevalt.

Oplossing voor handen

Dat het iets beter gaat, komt mede door de oplossing die nu voor handen is: een nekbandje. Ook wel een earsaver genoemd. De winkels die Omroep Gelderland gesproken heeft, delen de bandjes uit aan klanten. "Zo'n bandje leg je in je nek. Aan beide kanten zitten haakjes, waar je de elastiekjes van de mondkapjes achter kan haken. Zo houden klanten de gehoorapparaten vrij van de elastiekjes", legt audicien Jan Bours uit Zetten uit.

"Ik heb klanten die zich zorgen maakten over de combinatie van het mondkapje en de gehoorapparaten. Het gaat immers vaak fout in een reflex, een moment van onoplettendheid. Het bandje neemt veel zorgen weg en daar ben ik heel blij mee. Ik had laatst een bandje aan een vrouw meegegeven, zij kwam mij later bedanken omdat ze er zo verheugd mee was. Dat is fijn."

Andere oplossingen zijn er nauwelijks. "Het is een kwestie van heel erg opletten en regelmatig controleren of je de apparaten nog draagt. Meer kun je eigenlijk niet doen", tipt Van den Heuvel.

Earsaver, een manier om hoortoestellen te beschermen. Foto: Specsavers

Gehoorapparaat gevonden?

Toch vallen er volgens de winkeliers nog dagelijks apparaten onbedoeld uit en komen mensen er thuis pas achter. Wie een uitgevallen apparaat vindt, kan deze naar iedere willekeurige audicien brengen.

"Er zit op ieder apparaat een serienummer. Iedere audicien weet hoe je die moet uitlezen en kan zo helpen het apparaat terug te krijgen bij de eigenaar. Lever een gevonden apparaat daarom zo snel mogelijk ergens in", adviseert Wallerbos.