'Onoprechte excuses na discriminatieaffaire opnieuw klap in gezicht'

Binnen 24 uur na de marathonvergadering over de Arnhemse discriminatieaffaire moest de gemeente via al haar communicatiekanalen excuses maken aan de stad, besloot de gemeenteraad unaniem. Maar de 'onoprechte manier' waarop ze dat vervolgens deed, wekt woede en verbazing bij verschillende partijen.

In de reactie die de gemeente uitstuurde, zegt zij een diverse en inclusieve organisatie te willen zijn waar iedereen zich thuis voelt. "Een onderzoeksrapport heeft duidelijk gemaakt dat de gemeente nog niet de inclusieve organisatie is die zij zou moeten en kunnen zijn. Dat spijt ons en wij willen daarin verbetering brengen." Vervolgens roept de gemeente op om te solliciteren voor een werk- of stageplek.

De Universiteit van Tilburg deed in 2018 onderzoek naar discriminatie bij de gemeente. Het rapport waaruit blijkt dat Arnhem discrimineert binnen het personeelsbeleid, werd jarenlang achtergehouden. Na aanhoudende vragen van ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede kwam het alsnog boven tafel.

"Dat is een halfbakken PR-reactie", reageert Talip Aydemir van DENK Verenigd Arnhem, die het voorstel voor de excuses indiende. "Dat is natuurlijk geen excuus: dat is het probleem. Als het college dat voldoende vindt, hebben ze weinig geleerd."

'Weer omheen draaien'

De woorden van de wethouders tijdens het debat waren volgens hem van een 'totaal andere strekking'. "Het college heeft in de raad aangegeven dat ze onjuist hebben gehandeld en gefaald hebben." Samen met de SP en ChristenUnie vraagt Aydemir zich af waarom de wethouders er 'weer omheen draaien'.

Het 'wegmoffelen' van het discriminatierapport door de gemeente is volgens hen pijnlijk. Zij stellen dat deze reactie van het college opnieuw een klap in het gezicht is van mensen die discriminatie hebben ervaren. Zij vragen de wethouders dan ook alsnog met 'echte excuses' naar de stad te komen waaruit 'erkenning' blijkt. Zij willen daarover voor woensdag 12.00 uur uitsluitsel.

