GLD doc - Onbeperkt wonen

In het voorjaar van 2018 verhuizen Nicole en Dave met hun vier jonge kinderen naar een gloednieuw appartementencomplex. Ze gaan zorg bieden aan negen jongvolwassenen met een beperking. Hun ideaalbeeld is een microsamenleving waarin aandacht en zorg voor elkaar, de kinderen en de jongeren vanzelfsprekend is en waar het leven niet wordt bepaald vanuit regels en protocollen.

In de documentaire Onbeperkt wonen volgen we Nicole en Dave vanaf de eerste logeerpartijen van de jongeren in hun tijdelijke woning. We zien hoe ze hun ideaal proberen te realiseren en hoe het leven van alle betrokkenen een gezamenlijke vorm zoekt. In de loop van het eerste jaar loopt alleen niet alles zoals van tevoren was gedacht en wordt de droom ruw verstoord.

Enkele jaren geleden voelen Nicole en Dave de dringende behoefte hun leven anders vorm te geven. Met twee banen, drie jonge kinderen thuis en op school, hebben ze het gevoel te zijn beland in een grenzeloze 'jakkersleur', waarbij de aandacht voor elkaar en voor de kinderen sterk onder druk staat. Dave heeft zich omgeschoold van installatietechnicus naar werk in de zorg, maar voelt zich daar beperkt door de strikte regelgeving. Nicole heeft een uitstekende baan met toekomst, maar heeft behoefte aan een manier van leven en werken waarbij ze vanuit haar eigen waarden kan opereren.

Ze denken na over een bestaan waarbinnen werken, leven en aandacht voor elkaar en de kinderen in harmonie zijn. Zorg voor de medemens is een belangrijk thema en er ontstaan ideeën over het opzetten van een zorgboerderij. Een zorghuis waar de zorg niet is opgedeeld in tijdseenheden en protocollen, maar waar de bewoners in de eerste plaats mensen zijn en de zorg, waar nodig, geen procedurele grenzen kent. Nog voor deze ideeën serieus vorm hebben gekregen komen ze een advertentie tegen waarin een zorgpaar voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking wordt gezocht. Ze reageren en komen zo in contact met een initiatief van een groep ouders die een zorghuis voor hun kinderen wil laten bouwen. Na een uitgebreide selectieprocedure worden Nicole en Dave geschikt gevonden om het zorghuis op te zetten.

In overleg met de ouders en onder begeleiding van een overkoepelende organisatie maken ze plannen hoe het zorghuis vorm moet krijgen. Er worden bouwplannen gemaakt, investeerders gezocht, zorgplannen gemaakt en na een aanloop van jaren gaat de bouw van het appartementencomplex in Didam van start. In het voorjaar van 2018 kunnen Nicole en Dave met hun vier kinderen en de negen jongvolwassen met beperking eindelijk verhuizen.

De jarenlange voorbereiding kan niet voorkomen dat veel zaken in de dagelijkse realiteit moeten worden uitgezocht. De begeleiding vanuit de overkoepelende organisatie is minder intensief dan verwacht, de regelgeving blijkt een taaie hobbel en de relatie met sommige ouders verloopt moeizaam. De verwachtingen van ouders en de ideeën van Nicole en Dave lopen niet altijd gelijk. De verschillen van mening hebben uiteindelijk grote consequenties.

De documentaire Onbeperkt wonen is op 9 maart om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.