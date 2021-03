Veel minder woninginbraken, kijk hier voor jouw gemeente

Het aantal woninginbraken is flink gedaald. Foto: Pixabay

Het aantal woninginbraken in Gelderland is vorig jaar flink gedaald. De politie noteerde in onze provincie 3295 gevallen, bijna duizend minder dan een jaar eerder. Dat is een daling van 22 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

De grootste daling was in Druten, waar vijftien woninginbraken werden geteld. Een jaar eerder waren dat er nog veertig, een daling van 63 procent. Ook Berg en Dal springt er met een daling van 55 procent in positief opzicht uit.

Zie ook: Inbrekers blijven weg door lockdown, maar cybercriminaliteit neemt toe

Slecht nieuws komt er uit de gemeenten Oldebroek en Doesburg. In Oldebroek werden vorig jaar veertig woninginbraken gepleegd en in Doesburg tien, allebei twee keer zoveel als in 2019.

Bekijk op deze kaart hoeveel woninginbraken er in jouw gemeente zijn gepleegd:

Naast de 3295 woninginbraken in Gelderland waren er ook nog zo'n 1500 inbraken in schuren en garages. Dat zijn er ongeveer net zoveel als een jaar eerder.

Minder zakkenrollers en winkeldieven

In heel het land daalde het aantal woninginbraken met 23 procent. In een kwart van de gemeente was er sprake van een stijging.

Volgens cijfers van het CBS lieten ook andere vormen van traditionele criminaliteit, zoals zakkenrollerij en winkeldiefstal, vorig jaar een daling zien. Daartegenover staat dat er onder meer online fraude werd gepleegd en meer werd gehackt.