Een Bed en Breakfast voor gasten niet langer dan 1,50 meter!

Anna Reintjes

Wie in Doetinchem kent Anna Reintjes niet? Deze dame woonde tot haar 95ste zelfstandig op een prachtige boerderij midden in de stad. Dit pand doneerde na haar dood aan de kerk. Nu is de stichting Elver eigenaar van het pand en in het achterhuis runnen ze een B&B. Stichting Elver is er voor mensen met een verstandelijke beperking; zij helpen dus ook mee met het runnen van de B&B. De bed and breakfast kan vier personen herbergen, maar twee moeten er wel korter dan 1.50 meter zijn! De B&B bevindt zich namelijk nog in de originele staat waar Anna Reintjes in een bedstee sliep. Regio8 neemt ons mee naar deze bijzondere B&B.

B&B Kadushi

B&B Kadushi in Braamt is in eerste plaats een bed and breakfast, maar Stichting Kadushi is meer! Kadushi is namelijk onderdeel van Dushi Huis: een jeugdzorgorganisatie die in verschillende huizen in Midden-Nederland, uit huis geplaatste kinderen opvangt. Eigenaar Alex Bokx laat ons ook de speciale keuken van deze B&B zien: die maakt voor alle huizen elke dag een verse biologische maaltijd. Davie Klein Gunnewiek en Michiel Eberwijn van Regio8 laat ons deze bijzondere B&B zien.