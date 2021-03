'Medewerkers roepen WUR op om foute beleggingen van pensioenfonds ABP aan te kaarten'

Dit blijkt uit een brief die de Volkskrant heeft ingezien. De oproep is meer dan 400 keer ondertekend door onder anderen prominente wetenschappers van de universiteit.

'Dit wringt'

De medewerkers schrijven dat het wringt dat ze onderzoek doen naar en onderwijs geven over de gevolgen van ontbossing, terwijl hun pensioenpremies onder meer belegd worden in bedrijven die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bovendien verwijten zij het ABP dat ze nauwelijks actie hebben ondernomen, terwijl daar wel genoeg mogelijkheden voor zouden zijn geweest.

Het gaat om beleggingen van het ABP in drie grote vleesbedrijven: JBS, Marfrig en Minerva. Volgens Braziliaans onderzoek zijn juist deze drie vleesbedrijven het meest betrokken bij de ontbossing en illegale houtkap ten behoeve van sojaplantages en illegale veehouderij. Zij nemen vlees af van boerderijen die hun vee laten grazen in beschermd regenwoud, waarbij de inheemse bevolking wordt bedreigd en geïntimideerd. JBS dook bovendien op in corruptieonderzoeken en fraudezaken met bedorven vlees.

Een woordvoerder van de universiteit zegt tegen de Volkskrant dat er een afspraak is gemaakt tussen de initiatiefnemers en het bestuur om over de kwestie te praten. "Het bestuur neemt dit zeker serieus."

'Er valt nog veel te verbeteren'

Het ABP laat de krant weten dat het 'prima' is dat mensen een opvatting hebben over bedrijven waar ABP pensioengeld in steekt. "Wat wij regelmatig doen, is onze deelnemers vragen naar ons beleggingsbeleid. We beleggen in veel bedrijven en daar valt vaak nog heel veel te verbeteren. Als grote belegger hebben wij ook invloed. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken en bedrijven aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen", zegt een woordvoerder van het pensioenfonds tegen de krant.