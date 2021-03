'Vitesse gaat VVV met 4-0 slachten', fans rekenen op plek in bekerfinale

Vitesse-fan Jan Artz heeft alle vertrouwen. "Ze gaan met 4-0 winnen, ze gaan ze slachten. VVV heeft een Griek die het geweldig kan doen, maar die nu op nul blijft staan. Vitesse walst eroverheen en hop naar de finale. Het is een prachtig elftal. Ik ben fan van deze trainer. Tannane, dat is mijn speler. En Bazoer, zo'n speler hebben ze bij Ajax nu niet lopen. Het vernuft van die twee trekt het hele elftal mee. En in de finale tegen Ajax maakt Vitesse zeker een kans, dan pakken we weer de beker."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Jan Willem Gijsbers, beter bekend als Walter Witlov, de huis-dj van Vitesse, mag dinsdag wel bij de wedstrijd zijn. "Ja, dat is zeker een apart gevoel. Het zou beter zijn als het stadion vol is. Maar de jongens weten wat ze moeten doen. Zaterdag tegen VVV deden ze het prima. Het is een geduchte tegenstander, maar we hebben toch het thuisvoordeel, ondanks dat er geen publiek is."

Walter Witlov draait speciale nummers tijdens de warming up. "Ja, ik draai nu vooral voor de spelers. Openda doet speciale verzoekjes, vooral Franse rap, en ik ga ervan uit dat die hun werk gaan doen. Zaterdag scoorde hij al de 1-0. Bij de bekerfinale van 2017 hadden we nog jongens die Nederlandstalig konden waarderen. En de spelers houden ook van Drake en The Weeknd. Het is vooral R&B en hiphop nu."

De Kuip zal dit jaar niet geel-zwart kleuren zonder fans. Foto: Omroep Gelderland

Een bekerfinale in een Kuip vol Vitesse-fans zoals vier jaar geleden, zal er nu niet inzitten. "Het is uniek voor ons om de beker te winnen. We gingen toen vol naar De Kuip, maar nu is het vol op de bank naar De Kuip kijken."