Kandidaat-raadslid onder vuur na vergelijking manifestatie FvD met nazi-bijeenkomst

Online scheldpartijen en een storm van kritiek kreeg Huub Bellemakers uit Nijmegen zondag over zich heen, nadat hij de bijeenkomst van Forum voor Democratie in Nijmegen op Facebook vergeleek met een nazi-bijeenkomst. Maar Bellemakers, die met ingang van 31 maart tijdelijk voor GroenLinks in de gemeenteraad zit, trekt zich er weinig van aan.

FvD-leider Thierry Baudet kwam zondag naar Nijmegen voor een verkiezingsbijeenkomst. Vooraf werd rekening gehouden met 200 belangstellenden. Omdat het uiteindelijk drukker werd, liet burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen de bijeenkomst beëindigen. Elders hield de politie een tegendemonstratie in toom.

Historische foto

"FvD was in Nijmegen. Ik kreeg deze live foto doorgestuurd. Fijn dat ze weer weg zijn", schreef Bellemakers op Facebook, met daarin een historische foto van een nazi-bijeenkomst, compleet met vlaggen met hakenkruizen. "Overduidelijk niet in Nijmegen gemaakt, en overduidelijk niet zondag", licht het kandidaat-raadslid mondeling toe tegenover Omroep Gelderland.

FvD was in Nijmegen. Ik kreeg deze live foto doorgestuurd. Fijn dat ze weer weg zijn Posted by Huub Bellemakers on Sunday, February 28, 2021

Honderden reacties

Het leverde hem wel honderden reacties op, variërend van 'walgelijk' en 'ga je diep schamen' tot 'spoor jij wel helemaal, mafkees?' én oproepen om de Bellemakers massaal te bellen.

Maar roodgloeiend stond de telefoon zondagavond niet. "Ik heb wel wat mails ontvangen met quasi-bedreigingen, plus mensen die zeggen dat ze aangifte tegen mij gaan doen. Daar heb ik nog niks van gemerkt. En dat is het eigenlijk wel."

Verbaasd over verwijten

Het verbaast Bellemakers dat FvD-aanhangers hem nu verwijten maken. "Ze zeggen zo ontzettend voor vrije meningsuiting te zijn. Nou, dan kan ik dit dus best zeggen. En als je kijkt wat FvD en Thierry Baudet de laatste tijd roepen, dan is de vergelijking best te maken."

In een bericht op Twitter nuanceert Bellemakers maandagochtend zijn uitspraken. "Veel mensen vielen over mijn tweet met een nazifoto gekoppeld aan FvD. Dat is een ongepaste vergelijking en onnodig. Neemt niet weg dat Baudet racistische, antisemitische en ondemocratische uitspraken doet en heeft gedaan en dat dat benoemd moet worden", is te lezen.