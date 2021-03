Broedende oehoe trekt veel liefhebbers naar Winterswijk

Met het blote oog is niet meer dan een vlek te zien. Maar met een verrekijker of fotocamera met een goede zoomlens is de broedende oehoe volgens vogelaars 'prachtig waar te nemen'.

"Uilen hebben toch iets magisch", zegt vogelaar Henk te Riet. "Je ziet ze niet makkelijk. Ze zijn meesters in camouflage. Om dan zo'n plek te hebben waar je ze makkelijk kunt zien, is wel heel leuk."

'Ze kijken je direct aan'

De muur met gaten waar doorheen kan worden gekeken is gemaakt om de roofvogel niet te storen. Met de toestroom van vogelaars blijkt deze muur voor de nog uit te broeden oehoe's van levensbelang.

"Je kunt hier niet komen zonder dat de oehoe's je in de gaten hebben", zegt Te Riet. "Ze kijken je altijd direct aan." Twee jaar geleden is het nest nog verstoord, herinnert de Winterswijker zich.

De broedende oehoe in de steengroeve. Foto: Mieke van Dijk

Mannetje lastiger te spotten

Het vrouwtje vindt elk jaar dezelfde plek voor haar nest; in de steile rotswand van de steengroeve. Trouwe bezoekers weten de broedende uil dan ook makkelijk te vinden. Het mannetje is weliswaar lastiger te spotten.

"Hij gaat altijd daar zitten waar hij het nest in de gaten kan houden", weet de vogelaar. "Dus dan is het even de bomen afspeuren."

Grootste uil van Nederland

"De oehoe is één van de grootste uilen ter wereld en zeker de grootste van Nederland. Mensen zeggen vaak: ze zijn weer terug. Maar het zijn geen trekvogels. Ze zijn er altijd. Maar nu zitten ze weer op het nest."

"In het verleden zijn ze enorm bejaagd en bijna uitgestorven. De paartjes die hier zitten komen veelal vanuit Duitsland weer terug naar Nederland."

Drie of vier jongen

De afgelopen jaren hebben de oehoe's in de steengroeve al enkele tientallen jongen grootgebracht. "Dat is zo leuk om te zien", aldus de vogelaar. "Vaak krijgen ze er drie of vier. Ze zit iets meer dan een maand op het nest. Eind maart zullen we zien of we iets zien bewegen."