Buurtvereniging Hulshorst dient bezwaar in bij Provinciale Staten

Dit voorstel is door de Gedeputeerde Staten ingediend zonder het gesprek aan te gaan met de inwoners van Hulshorst, terwijl dit in een eerder stadium wel was toegezegd. De Buurtvereniging was onaangenaam verrast over de concrete plannen die er al liggen en hebben daarom besloten om bezwaar in te dienen bij de Provinciale Staten.

Volgens het bestuur heeft het er veel weg van dat de coronadrukte in natuurgebieden door natuurorganisaties wordt gebruikt als pressiemiddel om het Hulshorsterzand afgesloten te krijgen. Men realiseert zich, zo stelt het bestuur, onvoldoende wat het (in)directe effect is voor de inwoners van Hulshorst en het toerisme in de gemeente Nunspeet waar Hulshorst onderdeel van uitmaakt. Ook het opheffen van het parkeerterrein aan de Klarenweg wordt gezien als zeer nadelig voor de bezoekers van het Oartjeshus omdat dit monumentale pand in de bossen van Hulshorst veel minder gemakkelijk te bereiken valt.

De natuur moet toegankelijk blijven voor de mens, zo vindt het bestuur. Gevreesd wordt dat de bevolking van Hulshorst anders straks zit opgesloten in een zone van drie kilometer, omdat ook de kust van het Veluwemeer nauwelijks toegankelijk is voor inwoners van Hulshorst.