'Dood Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy was vergismoord'

De moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy in Beuningen was in juli vorig jaar het gevolg van een vergissing. Dat meldt De Telegraaf op basis van de politie. Die gaat er na onderzoek van uit dat de daders de 49-jarige Kilicsoy voor iemand anders aanzagen.

Zie ook: Moord op Mehmet moet vergissing zijn geweest, zegt broer

Twee gemaskerde mannen schoten Mehmet Kilicsoy op maandag 6 juli 's ochtends neer in Beuningen. De Turkse Nederlander was in het dagelijks leven zelfstandige in de bouwsector. De vader van drie kinderen was bovendien vaak in zijn moestuin te vinden. Zijn familie zei al snel te vermoeden dat Kilicsoy slachtoffer was van een vergismoord. "Mehmet was een hele lieve man. Iedereen kende hem en hij stond altijd klaar voor een ander om een klusje te doen", aldus broer Kenan tegen Omroep Gelderland.

Persoonsverwisseling

In De Telegraaf zegt de politie nu inderdaad uit te gaan van een persoonsverwisseling. De familie is daar inmiddels van op de hoogte gesteld. "We vinden het belangrijk dat ook de buitenwereld weet dat we niets hebben gevonden dat Mehmet met criminele zaken te maken had", aldus een politiewoordvoerder in de krant.

Daders ervandoor

Mehmet werd neergeschoten nadat hij zijn auto parkeerde op de Burgemeester Geradtslaan in Beuningen. De twee daders gingen ervandoor in een wit bestelbusje. Dat werd later teruggevonden in Winssen. In een zwarte Renault Megane zat mogelijk een handlanger.

Verder onderzoek

De politie onderzoekt de zaak verder en stelt niet te weten wie dan wél het doelwit was van de daders. De recherche hoopt op tips die het onderzoek verder helpen.

De burgemeester van Beuningen sprak meteen na het drama van een 'ongekend brutale actie'.