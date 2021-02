Géén Hollandse asperges van koude grond met Pasen: 'We zijn gewoon strontverwend'

Zondagochtend inspecteert aspergeteler Herman Eskes door zijn aspergeveld in Vierakker, maar aan oogsten is hij nog lang niet toe. Hij haalt een boerenwijsheid aan: "Als ik de eerste boerenzwaluw zie vliegen, dan begint de eerste asperge ook een beetje te komen. En de boerenzwaluw is nog niet in den lande gezien." De teler grapt: "Het spreekwoord luidt: één zwaluw in het land maakt nog geen aspergeveld."

Pasen valt vroeg

Pasen valt zo vroeg dat alleen asperges uit verwarmde grondbedden te oogsten zijn. Eskes doet hier niet aan mee, want volgens hem zijn we in Nederland zo ver van de natuur af komen te staan dat we niet meer weten, wanneer een groente eigenlijk gegeten kan worden.

'Ver van de natuur af'

In de boerderijwinkel in Vierakker zal Mirjam Eskes, vrouw van de teler, dan ook met Pasen geen asperges kunnen verkopen. "Dat gaat echt niet lukken," zegt ze resoluut. "Deze Pasen is erg vroeg dus wordt hem dat niet." Haar man valt haar bij: "We moeten oppassen dat we met de maatschappij niet te ver van de natuur afkomen te staan. We zijn gewoon strontverwend."

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat eronder verder

Wakker worden

Want of ze nou klaar zijn of niet, we willen tegenwoordig asperges met Pasen. Met folie op de grond win je drie of vier weken, maar dan nog is het witte goud dit jaar niet op tijd oogstrijp. "Kijk, dat is het knopje is het begin van de asperge", klinkt het. Op zijn knieën zit Eskes te graven in een aspergebed. "Ze zijn aan het wakker worden, maar het proces heeft gewoon tijd nodig en helaas met Pasen komt ie nog niet boven de grond uit."

Veel energie

Mirjam Eskes legt uit dat het wel zou kunnen. "Je moet dan met verwarmde tunnels werken, maar dat willen wij niet. Deze methode kost namelijk heel veel energie. Economisch is dat eigenlijk niet rendabel."

Het importeren van asperges uit Zuid-Amerika of andere continenten vinden Eskes en zijn vrouw eigenlijk niet normaal: "Alles kan, we kunnen mensen naar Mars sturen bij wijze van spreken. Maar willen we dat ook? Willen we zo'n grote investering doen voor een paar dagen eerder asperges eten?"

Asperge op Koningsdag

En die traditie dan, dat we met Pasen asperges eten? Mirjam Eskes wijst ons allemaal terecht: "Met Pasen eten we eieren. Als het Koningsdag is, dan eten we de Koningin der Groenten, de asperge."