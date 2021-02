Manifestatie FvD Nijmegen vroegtijdig beëindigd op verzoek Bruls

Bij de manifestatie was het druk en er kwamen onaangekondigd tegendemonstranten op af. Daarop werd een noodbevel van kracht om de twee groepen bezoekers bij elkaar uit de buurt te houden.

Er zijn twee aanhoudingen verricht wegens opruiing, en er zijn enkele bekeuringen uitgedeeld aan mensen die onvoldoende onderlinge afstand bewaarden, bijvoorbeeld tijdens het uitdelen van flyers.

Thierry Baudet voerde vandaag in Nijmegen campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op het Kelfkensbos. Dat werd drukker bezocht dan de 200 mensen die de organisatie had aangekondigd.

Onaangekondigde tegendemonstranten tegen racisme, verstoorden de bijeenkomst vanaf een verdieping aan de overkant met een spandoek en megafoon. Zij zijn daar weggehaald. Tegendemonstranten werden vervolgens van het Kelfkensbos weggeleid naar het Mariënburgpleintje.

De politie was met ME en paarden aanwezig.

Op de Mariënburg werd een onaangekondigde demonstratie tegen racisme gehouden Foto: Persbureau Heitink

De politie had vooraf mobiele camera's geplaatst 'voor crowdcontrol', om in de gaten houden hoeveel mensen er zijn. Dit vanwege de verwachting vooraf dat het drukker kon worden dan de maximaal 200 mensen die vanuit FvD bij de gemeente als schatting waren aangemeld. Rond 11.30 leek dat aantal bezoekers al te zijn bereikt. De manifestatie zou tot 13 uur duren maar was al ruim voor 12:30 afgelopen.

Er gold een noodbevel om groepen uit elkaar te houden Foto: Persbureau Heitink

Eerder werd het bij manifestaties van FvD drukker dan de organisatie zelf had ingeschat, aldus de politiewoordvoerder. Bij een campagnebezoek aan Urk overtrad hij mogelijk de coronaregels. De politie onderzoekt dat op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Tijdens dat bezoek van de voorman van FVD stonden heel veel mensen dicht bij elkaar. Er werden veel handen geschud en Baudet at haring in een visrestaurant waar veel tafeltjes bezet waren. Baudet was ook in Harderwijk op campagne. Volgens een woordvoerster van het OM leek het in die plaats veel beter te gaan.