Zo zag de mist er vanmorgen uit in Gelderland

Hoewel het in Gelderland met het zicht iets beter gesteld was dan in het noorden en westen van het land, moesten automobilisten in het hele land uitkijken voor mistbanken, ook in onze provincie.

Een mistige start zondagochtend Foto: Ab Donker

In het noorden en westen was het zicht plaatselijk maar 53 meter, en op veel plaatsen kwamen mistbanken voor met zicht onder de 200 meter. In de tweede helft van de ochtend trok de mist op. Om 10:00 uur werd code geel opgeheven.

Rijp, mist en een waterig zonnetje Foto: Ab Donker

Mist in Elst Foto: Jolanda uit Est

Ook op Facebook deelden onze volgers uit de provincie hun mooiste mistplaatjes: