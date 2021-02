Vitesse weer even blij: 'We zijn opgestaan, maar nu moeten we doorpakken'

"Ik ben zeer opgelucht en ook tevreden", vertelt trainer Thomas Letsch na afloop. "We hebben de eerste tien minuten en de tweede helft heel goed gespeeld, daar ben ik blij om. En we hebben hem dan ook verdiend gewonnen."

Maar tussen de tiende minuut en de tweede helft leek het helemaal nergens op wat Vitesse liet zien. Na de 1-1, een penalty van Giakoumakis, liet de thuisploeg het hoofd zakken. "Dan zie je toch dat we allemaal mensen zijn. We kunnen een slechte serie niet zomaar afsluiten. Het team is dan toch onzeker en waarschijnlijk gaan er dan allerlei dingen in het hoofd rond van de spelers. Maar ze hebben heel hard gewerkt vandaag", vertelt de coach.

Thomas Letsch tijdens Vitesse-VVV Venlo. Foto: BSRAgency/Orange Pictures

Opgestaan

De Slowaak Matus Bero was een belangrijke pion in de wedstrijd zaterdagavond. Hij maakte, net zoals vaker, een hoop meters en was ook goed voor twee assist. "Dat ik het goed deed, maakt me niet zoveel uit", stelt de Slowaak na afloop. "Het was niet alleen mooi van mij, maar iedereen is vandaag opgestaan na een moeilijke tijd. Ik denk dat we terug zijn gegaan naar de basis en dat gaf succes. We zijn nu dus opgestaan, maar nu moeten we wel door", zo is de middenvelder ook realistisch.

Wat het grote verschil was tussen nu en de laatste weken? "We hadden ook niet zoveel geluk de laatste weken. En dit nieuwe veld, dat scheelt toch wel echt voor onze manier van spelen. Op ons vorige veld was dat wel echt lastiger."

'Goed teken voor dinsdag'

De overwinning was een goede generale repetitie voor komende dinsdag, als Vitesse weer tegen VVV speelt, maar dan voor de halve finale van de beker. "Dat we nu zo duidelijk winnen is in ieder geval een goed signaal naar dinsdag. Maar dinsdag telt de wedstrijd van vandaag niet meer", stelt trainer Thomas Letsch. "Het is ook gek om deze wedstrijd te analyseren en dat meteen ook als voorbeschouwing te doen op de nieuwe wedstrijd tegen VVV."

Drie bekerfinales?

Matus Bero weet dat Vitesse met zelfvertrouwen naar dinsdag gaat. "Maar de halve finale is ook weer heel anders. Iedereen heeft extra motivatie in zo'n wedstrijd en dat zijn altijd emotionele potjes. Ik weet dat, want ik heb twee bekerfinales gespeeld. Beide gewonnen overigens. Dus ik hoop dat ik dat geluk hier ook heb en die derde bekerfinale ook mag spelen."