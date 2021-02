In Nijkerk klinkt weer muziek in de tent

Uit Clubhuis de Zuidwal in Nijkerk klinkt vrolijke muziek van Aristakes. Hier werd de actie 'Deuren open, muziek aan!' bedacht. Zonder publiek in de horecagelegenheid, maar via een livestream kan iedereen toch van hem genieten. Het is allemaal bedacht door Dennis van den Hoogen. "We willen niet vergeten worden," zegt hij. "We willen een statement maken"

Kijk hier naar een reportage

Ook DJ Moris draait er zijn muziek. De artiesten steunen de horeca, want zij zitten in hetzelfde schuitje: "Ik wil de hele horecabranche in Nederland hiermee een hart onder de riem steken." zegt de dj. "Het is voor iedereen eigenlijk mooi, als we dit doen," vult Aristakes hem aan. Dan klinkt het cynisch uit zijn mond: "We moesten toch samen de corona overwinnen, zei meneer Rutte. Nou, dat doen wij op deze manier."

Meer horecabedrijven doen mee

En de actie slaat aan, want er zijn meer horecabedrijven in Nijkerk die meedoen. Ook bij Old Niekark schalt de muziek naar buiten. Het vaste dj-duo draait het ene feestnummer na het andere: "Ik denk dat de horeca goed is ingericht. Dat we de boel goed kunnen reguleren," zegt Roderik van der Waals in de deuropening. "Wij kunnen dit beter dan wat je tegenwoordig ziet in de parken en op de stranden, waar iedereen maar doet waar ie zin in heeft."

Buiten voor Old Niekark danst een moeder met haar kind in de armen op de keiharde dansmuziek. Beiden lachen.