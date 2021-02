Dankzij de 11-jarige Alexander heeft Terborg een speelgoedbank

Het begon in april vorig jaar. Normaal gesproken werd het opgeruimde speelgoed verkocht op de rommelmarkt. Maar die gingen vanwege corona niet door. Daarom besloten ze het langs de weg te zetten, waar voorbijgangers het gratis mee mochten nemen. "Maar mensen in de buurt vonden dat zo'n goed idee, dat aan het eind van de dag er alleen maar meer speelgoed stond", vertelt Diane Rams, de moeder van Alexander.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Sinterklaasactie

Alexander wilde nog een keer zoiets doen, maar dit keer met Sinterklaas. "Hij vond het heel vervelend dat sommige kinderen geen cadeautjes kregen." Ze schreven een brief aan de goedheiligman, om 'toestemming' te vragen. Die toestemming kregen ze, en ze gingen aan de slag. Via Facebook werden de cadeautjes via de ouders verdeeld over de kinderen. "Wij pakten het in en schreven de naam erop, waarna de ouders het af konden halen."

Maar na het sinterklaasfeest bleef de familie zitten met veel speelgoed. Daarom werd er contact gezocht met de sociale hulpwinkel Mini Manna in Ulft. Die werkten graag mee, en zorgden ervoor dat met kerst opnieuw veel kinderen blij gemaakt konden worden met cadeautjes. Inmiddels is er in de winkel, die alleen bedoeld is voor mensen met een kleine beurs, een speciale 'cadeautjeskast'. Daar kunnen de klanten iets uithalen voor een verjaardag, of voor als er een diploma is behaald.

In het Omroep Gelderland-programma De Gulden Gelderlander krijgt de 11-jarige Alexander een verrassing. Presentator Jochem van Gelder komt hem benoemen en onderscheiden tot Gulden Gelderlander, met een speciale boodschap van Sinterklaas.

Bekijk hieronder de hele uitzending van De Gulden Gelderlander.