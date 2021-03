Pieter Derks schreef een theaterstuk terwijl zijn pasgeboren dochter in het ziekenhuis lag

In het Omroep Gelderland-programma Op Weg Naar Wijsheid blikt Derks terug op de periode van de geboorte van zijn dochter. Inmiddels gaat alles goed met haar, maar na de geboorte was dat wel anders.

"Ze is te vroeg geboren en moest geopereerd worden", vertelt de cabaretier. "Ze lag een paar maanden op en af in het ziekenhuis, en ik vond dat ik het ook daarover moest hebben in mijn voorstelling."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Wat kunnen doen

In die periode stond hij eigenlijk gewoon in de theaters. "De eerste paar weken heb ik alle voorstellingen afgezegd. De eerste paar dagen was het namelijk de vraag of ze het wel ging redden. Gelukkig werd daarna duidelijk dat het goed kwam, maar dat het herstel wel een tijd zou gaan duren", vertelt Derks.

Daarop besloot hij toch weer terug te gaan naar de theaters. "De voorstelling maakte ik in de tijd dat ik ook de hele dag in het ziekenhuiskamertje zat. Toen ik weer naar het theater ging dacht ik: ik kan nu iets doen, in plaats van de hele tijd naar zo'n ziekenhuismonitor kijken."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Op Weg Naar Wijsheid: