Sportschool in actie tegen coronaregels: 'Rutte, train een keer mee!'

Jeroen Vos wil alles positief benaderen. Ook in deze coronatijd blijft hij kansen zien. Daarom deze boodschap voor de premier: "Meneer Rutte, kom een keer langs en train mee. Dan zult u zien hoe lekker en gezond sporten kan zijn."

Maar de sportschoolhouder is het allemaal ook een beetje zat. Hij vindt het moeilijk te begrijpen dat sportscholen komende week nog geen trainingen binnen mogen geven, en buiten alleen met grote beperkingen een paar sporters begeleid mogen begeleiden.

"Er zijn in Nederland zo'n drie miljoen mensen lid van een sportschool. Wij kunnen er voor zorgen dat die allemaal een goede conditie hebben. In deze coronatijd lijkt mij dat van heel groot belang."

Apparaten stuk

De afgelopen maanden heeft Jeroen elke kans gegrepen. Zo sleepte hij in juni vorig jaar bijna al zijn trainingstoestellen naar binnen toen er versoepelingen waren, om eind vorig jaar weer alles naar buiten te verhuizen toen weer strengere maatregelen van kracht werden. "Het is jammer, maar het moet. Helaas zijn door de extreme kou en alle sneeuw- en regenbuien van de afgelopen weken een paar hightech trainingsapparaten stuk gegaan, dus ook dat loopt in de papieren."

Hoop op versoepelingen

Uit protest trainen kleine groepjes nu in de buitenlucht. Jeroen hoopt vurig dat hij vanaf half maart alles weer naar binnen kan verhuizen. Maar het is afwachten of het kabinet ook fitnesscentra versoepelingen gunt. De sporters vinden dat ze eigenlijk nu al binnen kunnen zweten, zeker als zij daarbij flinke afstand van elkaar houden.

Goed voor de weerstand

"Ja, binnen is het ook gewoon goed geregeld." vindt Cindy Osten. Zij probeert ondanks corona en winters weer consequent door te trainen. Ook 's ochtends als de thermometer vier graden aangeeft, fietst Cindy zich stuk op een airbike. "Ja, ik probeer twee keer per week te blijven sporten. Ook toen er sneeuw lag was ik hier buiten. Volgens mij is het goed voor mijn weerstand."

Een paar meter verder beseft Luc van der Horst dat hij wel heel veel moet puffen terwijl hij een zware powerbar met zijn armen omhoog drukt "Ik heb een paar maanden niet meer getraind. Dat voel je meteen. Maar ja zodra het weer regent, zie je mij hier niet. Het zou daarom super zijn als wij weer naar binnen mogen."