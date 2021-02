Balende Jesse Schuurman mist rust in het spel van De Graafschap

De Graafschap zakte vrijdag door de ondergrens. De euforie rond de sensationele opmars is verdwenen. Jong AZ pakte verdiend een punt. "We hadden geen antwoord", stelde Jesse Schuurman.

Met een schuddend hoofd en ingehouden woede stapte Schuurman na de teleurstellende 1-1 de mixed zone binnen waar na een wedstrijd de interviews worden afgenomen. De middenvelder uit Bemmel begon er direct zelf over. "Ik baal ontzettend, want kort na rust had ik de 2-0 op de schoen. Die moet ik gewoon maken. Dan is het normaal gesproken klaar. Echt klote."

Geen antwoord

Schuurman, vorige week nog de uitstekende vervanger van Elmo Lieftink tegen NEC, was realistisch in zijn analyse. "Wij maakten het elkaar lastig op het veld. Zij zetten ons goed vast op de zijkanten met de backs en hun spits die doorging op onze centrale verdediger. Daar hadden wij niet echt een antwoord op. Na rust hebben we wat omgezet en kregen we ook mogelijkheden. Maar het spel was gewoon niet goed. Er was geen rust, we liepen achter de feiten aan."

Trainer Mike Snoei oordeelde hard. "Iedereen had een totale off-day. Vanaf de eerste minuut was het slordig en onnauwkeurig. Onverklaarbaar, want hier had ik niet op gerekend. We komen heel gelukkig op 1-0 en dan krijgen we nog een hele grote kans met Jesse op 2-0, maar dan nog was het slecht geweest. Dat was nog één van de weinige goede aanvallen met een harde bal voor de goal."

"En dan krijg je de bekende deksel op je neus. Notabene uit een standaard situatie terwijl zij helemaal niet veel lengte hebben. Zo win je zelfs een lelijke wedstrijd niet. Doodzonde want dit gelijkspel voelt als verliezen."

Opvallend was dat Snoei koos voor Daryl van Mieghem als rechtsback die daar zelf ook wel verrast over was. De Graafschap leek daardoor extra zoekende en miste de noodzakelijke diepgang. Snoei had door de schorsing van Lelieveld niet veel alternatieven, maar had Van Heertum rechtsback kunnen zetten en Hilderink in het centrum, waardoor Van Mieghem op zijn normale positie kon spelen. "Van Heertum dekte door op hun linksbuiten, Van Mieghem werd dan weer aanvaller en maakt ook gewoon die goal", verdedigde Snoei zich.