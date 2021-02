Voetbaltalentjes leven zich uit bij FC Masterprofs

Daar werd het eerste voetbalkamp van FC Masterprofs gehouden. Dat zou eigenlijk al in de carnavalsvakantie plaatsvinden, maar door de sneeuwval werd het uitgesteld.

Saïd Achouitar, die al twintig jaar ervaring heeft met het organiseren van sportevenementen voor jongeren, achtte de tijd rijp voor dit voetbalkamp. "Vanwege corona hebben jongeren bijna niet kunnen sporten. En omdat ze ook niet in competitieverband kunnen voetballen, hebben wij dit nu bedacht. Het is in vier weken uit de grond gestampt. We laten ze trainen alsof het betaald voetbal is. En ze kunnen zich hier ook in beeld spelen van de betaald voetbalclubs."

Training bij FC Masterprofs Foto: Omroep Gelderland

De voetballers krijgen veel individuele aandacht. "Het is belangrijk om gemiddeld één trainer per drie of vier spelers te bieden. En ze kunnen zelfs tien minuten één-op-één training krijgen. Zo krijgen ze de juiste aandacht. Er is heel veel animo, dus dit smaakt naar meer. Dus we gaan dit ook op andere plekken in Gelderland uitzetten."

De voetballertjes genieten met volle teugen. "Goed dat we weer weer mogen voetballen", zegt keeper Gyanno. "Ik leer hier uitkomen, trappen, van alles. Ik wil graag bij NEC voetballen. Of bij Ajax, Feyenoord of PSV." De negenjarige Jill handhaaft zich als meisje tussen de jongens. "Het maakt mij niet zo heel veel uit, ik vind het leuk. Mijn voorbeeld is Jill Roord. Maar ik hoef niet per se bij de Oranje Leeuwinnen te voetballen. Profvoetballer wil ik wel worden."

Kinderen vanaf vier jaar doen al mee Foto: Omroep Gelderland