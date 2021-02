Pover De Graafschap stelt teleur met gelijkspel tegen Jong AZ

Met Van Mieghem als een verkapte rechtsback en Schuurman als vervanger van de licht geblesseerde Lieftink begon De Graafschap aan de klus tegen Jong AZ. De talenten van de club uit Alkmaar hadden De Graafschap in september op het eigen kunstgras nog weggetikt en met een ongekend pak slaag teruggestuurd naar de Achterhoek (7-3).

Zwalkend

Op De Vijverberg won De Graafschap vorig seizoen met 5-1. Zo makkelijk ging het nu zeker niet. Sterker nog, de thuisploeg leverde een uiterst zwakke eerste helft af. Het elftal was vanaf de eerste minuut zoekende en onzeker. Niet voor niets meldde Snoei zich voortdurend langs de zijlijn om zijn zwalkende elftal op het juiste spoor te krijgen. Dat lukte niet.

Ongelukkig

Lelieveld, de vaste rechtsback, ontbrak door een schorsing. Snoei koos verrassend genoeg voor Van Mieghem op die positie die daar duidelijk onwennig was. Het was een keuze van de trainer die ongelukkig uitpakte. De Graafschap miste diepte in het spel en grossierde vooral in enorme slordigheden. Gevolg was een hoop onrust en twijfel bij de nummer twee van de eerste divisie dat aan een indrukwekkende serie was met zeven zeges op rij.

Van Mieghem

De Graafschap kon absoluut geen vuist maken en zag Jong AZ zelfs twee keer van afstand op het doel schieten. Twee maal redde Rody de Boer, die gehuurd wordt van AZ. De Graafschap kreeg geen kansen. Vlak voor rust besloot Van Mieghem het maar eens zelf te proberen. De Amsterdammer trok naar binnen en haalde uit. Keeper Reus zag er daarbij slecht uit, maar De Graafschap had wel zijn voorsprong te pakken.

Schuurman mist

In de tweede helft zette De Graafschap wel even aan. Dat leidde tot drie kansen in het eerste kwartier. De grootste was voor Schuurman die van dichtbij faalde. Daarna kregen ook Konings en Leemans de bal er niet in. Zo verzuimde het elftal van Snoei de genadeklap uit te delen. Het niveau zakte daarna weer naar een bedenkelijk niveau. De komst van Platje en Dekker veranderden daar bitter weinig aan.

Dure punten

Jong AZ werd steeds sterker en kwam tien minuten voor tijd zelfs nog langszij. Velthuis verraste De Boer met een fraaie goal uit een vrije trap en het stond 1-1 op De Vijverberg. Daarna verraste Snoei opnieuw door Dekker alweer te wisselen. Hij moest vlak voor tijd naar de kant voor Neghli. Het bleef bij 1-1 en daarmee laat De Graafschap twee dure punten liggen in de spannende race om directe promotie.

