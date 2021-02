Winkels na corona: 'Wie gaat overleven en wie niet?'

De consument moet namelijk weer naar de winkels gelokt worden na een lange periode van online winkelen en bezorgen. Zoals in Ede, waar vriend en vijand het eens zijn dat de winkeldeuren straks, na de coronatijd, gewoon open moeten omdat simpelweg wachten op klanten niet gaat werken.

'Winkelgedrag verandert'

Want ondertussen is online-winkelen sterk opgekomen. "Het winkelgedrag van mensen is aan het veranderen"' zegt Ernst Steinmeier van de Stichting Binnenstadsmanagement Ede. "Er wordt meer digitaal geshopt." Daarom hebben de middenstanders in samenwerking met de gemeente een gezamenlijke webshop opgezet, met een duurzame manier van bezorgen. "U bestelt het bij een ondernemer in Ede, dan wordt dat nog dezelfde dag thuis bezorgd per fietskoerier."

Coronavrij tijdperk

Toch zal een deel van de winkeliers het coronavrije tijdperk niet meer meemaken. "Het is heel moeilijk te voorspellen - of te voorzien - hoe de binnenstad er na corona uitziet", zegt Lout van der Hoeven van de gemeente Ede. "Wie gaat overleven en wie gaat niet overleven?" Online winkelen kan daarbij wellicht helpen.

'In de winkel koop ik sneller'. Foto: Omroep Gelderland

'In de winkel sneller dan online'

Maar toch, de klant snakt naar echt, fysiek winkelen, blijkt uit reacties op straat. "Als ik het gewoon in de winkel kan zien, dan koop ik het toch sneller dan online", zegt een jonge vrouw. "En het lijkt me echt gezelliger te winkelen in plaats van op de bank online te bestellen."

Een andere vrouw vult aan: "In de winkel kun je ook passen. Ook het sociale is dan weer terug, je bent weer onder de mensen." Toch denkt de middenstand dat een flink deel digitaal blijft winkelen. Steinmeier: "Ik denk dat het vijftien tot twintig procent van de omzet zal zijn van de winkels in het centrum."