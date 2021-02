Avondklok wél goed nieuws voor kikkers en padden

De hoge temperaturen van afgelopen week hebben ervoor gezorgd dat padden, kikkers en salamanders massaal naar hun voortplantingswateren zijn getrokken. Op verschillende plekken in Gelderland waren vrijwilligers dan ook in de weer om zoveel mogelijk dieren te helpen bij een veilige oversteek. De amfibieën gaan in de avond en nacht op pad, maar toch moeten de paddenoverzetters zich aan de avondklok houden.

De Dierenbescherming deed deze week een oproep om paddenoverzetters uit te zonderen van de avondklok. Maar juist dankzij het straatverbod in de avond en nacht worden er dit jaar veel minder padden doodgereden dan anders, zegt natuur-educatiestichting IVN in dagblad Trouw. Ook paddenoverzetter Diny te Velthuis uit Vorden ziet de voordelen van de avondklok voor de amfibieën. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink ging donderdagavond met haar op pad. Dankzij de regen waren er veel padden onderweg. De hulp van Diny bleek hard nodig...

Luister naar de radioreportage (1-3)

Aantal padden drastisch afgenomen

De afgelopen jaren zijn er op steeds meer plekken poelen aangelegd, waardoor er ook op veel meer plekken padden, kikkers en salamanders leven, vertelt Diny te Velthuis. Toch blijkt uit onderzoek van natuurorganisatie RAVON dat het aantal gewone padden sinds 2008 is gehalveerd. Veel dieren worden doodgereden of belanden via stoepranden in putten waar ze niet meer uit kunnen komen, verklaart ecoloog Mick Vos van RAVON.

Vos en Te Velthuis hielpen donderdagavond in Vorden vele tientallen gewone padden veilig de weg over te steken. Ook enkele kikkers en salamanders werden naar de overkant geholpen. De dieren trekken naar het water om zich daar voort te planten. Mannetjespadden die tijdens de trek al een vrouwtje tegenkomen, maken daar vaak slim gebruik van...

Luister naar de radioreportage (2-3)

Geen lekker hapje

De gewone pad komt overal in Gelderland voor. De dieren leven op het land. Ze zoeken alleen het water op om zich voort te planten. De dieren zijn 's avonds en 's nachts actief, overdag kruipen ze weg onder plekjes die voldoende beschutting bieden. Het vrouwtje wordt een stuk groter dan het mannetje. Achter de ogen heeft de gewone pad twee gifklieren. Dat gif zorgt ervoor dat de pad niet erg geliefd is als prooidier. Ook als kikkervisje smaken de dieren niet lekker, waardoor de padden ook kunnen overleven in visrijke wateren.

Even geen paddentrek meer

De komende dagen wordt het weer kouder, hierdoor zullen minder padden op trek gaan. Voor paddenoverzetter Diny te Velthuis en haar collega's breekt een rustigere periode aan. Hoe lang die duurt hangt af van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Als de eitjes zijn afgezet en bevrucht, gaan de padden weer terug naar hun wintergebieden. Omdat de dieren dan niet allemaal op hetzelfde moment verkassen, valt deze trek minder op.

Padden gaan het liefst op pad als het donker en vochtig is. Op die manier voorkomen ze dat hun gevoelige huid uitdroogt. Een enkele pad gaat overdag al op weg:

