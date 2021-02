'Het is goed zo', familie Wiegmink gelaten over 18 jaar voor Souris R.

"Het is voor de zoveelste keer dat wij in een rechtszaal zijn en het is voor de zoveelste keer dat ik een uitspraak hoor. Dit is voor mij hopelijk de laatste keer", vertelt Peter Wiegmink, de broer van Alex, opgelucht na afloop van de uitspraak bij het gerechtshof.

R. werd eerder al veroordeeld tot 18 jaar. Maar het hoger beroep tegen R. moest over, omdat er twijfels waren over de bekentenis die hij aflegde.

Familie 'gelaten tevreden'

De huisschilder uit Drempt werd in 2003 doodgeschoten op de Posbank. Een auto met daarin zijn lichaam werd uitgebrand teruggevonden in het Brabantse Erp. Op de uitspraak van vandaag heeft de familie maar liefst achttien jaar moeten wachten. "Je kan het al die jaren niet afsluiten. Ik hoop dat ik het nu, na achttien jaar, wel kan afsluiten."

Op de straf, 18 jaar gevangenisstraf, reageert de familie gelaten. "Wij zijn er gelaten tevreden mee, het is goed zo. Zijn straf heeft hij gekregen. Het is in ieder geval stukken beter dan de eerste keren, toen er 14 en 16 jaar werd opgelegd."

Beroep op OM: dit moet sneller

De broer van Alex grijpt de uitspraak aan om aandacht te vragen aan de lange duur van dit soort processen. "Ik wil wel een beroep doen op het Openbaar Ministerie om te bekijken of dit soort zaken in de toekomst niet in een adequatere en kortere wijze behandeld kunnen worden."

"Je maakt mij niet wijs dat het noodzakelijk is om dit 18 jaar te laten duren. Als je dit soort zaken sneller behandelt, kunnen mensen ook sneller hun leven weer oppakken. Want het leven dat ik de afgelopen jaren heb gehad is een leven met veel ups en downs en weggepinkte traantjes."

Wiegmink hoopt dat het voor hem en zijn familie blijft bij de 18 jaar. Souris R. kan binnen 14 dagen nog in cassatie gaan.

