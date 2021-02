Geschrapt sponsorevenement kost goed doel miljoenen

Grote evenementen ten tijde van de coronacrisis. Het is al een jaar lang uit den boze. Dat merken ze keihard bij de vele goede doelen in ons land: de Alpe d'HuZes en de Tour du ALS, die normaal miljoenen opbrengen voor essentiële onderzoeken naar ernstige ziektes. Nu komt er significant minder geld binnen.

Duizenden Gelderlanders dagen zichzelf jaarlijks fysiek uit door deel te nemen aan tochten, waarbij ze een berg beklimmen, landen doorkruizen, grote afstanden zwemmen, lopen, wandelen, fietsen.

Bij een organisatie als de Alpe D'HuZes leverde dat de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro's op. Ook vorig jaar liep de teller hard op. "We zaten vorig jaar op gegeven moment op rond de zeven miljoen euro", zegt vrijwilliger Peter van Boesschoten. "We zaten echt op koers voor 13, misschien wel 14 miljoen, maar toen duidelijk werd dat de editie niet door kon gaan, stokte het."

Dit jaar staat er een editie gepland in juni, maar de kans lijkt niet groot dat er in Frankrijk dan wel een evenement georganiseerd kan worden. De teller van de opbrengst van dit jaar tikt nog maar amper de 500.000 euro aan. "Dat is een levensgroot verschil natuurlijk."

Impact is enorm

Ook organisaties van andere grote tochten voor het goede doel zien hun opbrengsten aanzienlijk verdampen. Veel tochten zijn bovendien al verplaatst in de hoop dat er na de zomer wat meer ruimte is in de coronamaatregelen. "Het moet de komende maanden duidelijk worden of we in september wel de Mont Ventoux op kunnen", zegt een medewerker van Stichting ALS Nederland over de jaarlijkse Tour du ALS, jaarlijks goed voor ruim een miljoen euro voor onderzoek naar de ziekte. "Ook wij halen nu echt veel minder op."

Bij Duchenne Heroes, dat zich met een meerdaagse tocht door Europa inzet voor onderzoek naar deze spierziekte, hopen ze ook in september weer van start te kunnen. De hunkering daarnaar is groot. "Mensen aarzelen nog om deel te nemen, sponsoren werven is ook nog lastig. Die impact is nu echt enorm", benadrukt Anna Woldering namens de organisatie.

Deelnemers

De aarzeling om te gaan werven is ook te merken bij de vele Gelderse deelnemers. "Ik merk dat de hele coronacrisis op mensen echt een verlammende werking heeft", zegt Martin de Vries. Als teamcaptain van het Rhedense Team PA zou hij afgelopen jaar voor de tiende keer naar Frankrijk gaan voor de Alpe d'HuZes. Ook bij zijn team wordt veel minder binnengehaald dan vorig jaar.

Marijke Harland uit Neerrijnen herkent dat. Ze zou vorig jaar voor de eerste keer mee doen aan Klimmen tegen MS op de Mont Ventoux. "Toen kreeg ik echt wel mooie bedragen binnen en was ik actief aan het werven en trainen. Dat is nu anders. Ik denk niet dat het doorgaat in juni. Ik vind het lastig om nu mensen te vragen om geld te doneren. Zeker in deze tijd waarin veel mensen het financieel zwaarder hebben. "

Van levensbelang

Toch hopen zowel de deelnemers als organisaties dat de aandacht voor het uiteindelijk doel niet blijvend verslapt. "Als je ziet dat er nu minder kankerdiagnoses zijn gesteld, dat het bevolkingsonderzoek een tijdje heeft stilgelegen, dat behandelingen zijn uitgesteld en dat er gewoon minder geld is voor onderzoek. Dan kunnen wij niet anders dan vol door blijven gaan, juist nu", pepert Van Boesschoten in. "Het is echt van levensbelang."