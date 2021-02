Britt en Iris genieten van de zon en wijn in het Kronenburgerpark: 'Gelukkig had de agent een goede bui'

Mazzel hebben ze zeker. Volgens de coronamaatregelen mag je je niet met meer dan twee mensen op straat begeven. En alcohol in het Kronenburgerpark is verboden. Toch besloten Britt Bailly (18) en Iris van Heumen (18) met hun klasgenoten een dosis vitamine D op de doen. Dat was nodig, volgens de twee.

"Onze motivatie voor school is weg. Allang", vertelt Iris. De examenleerlingen volgen de opleiding 'helpende zorg en welzijn' aan ROC Nijmegen. "We hebben maar twee dagen per week een paar uurtjes les op school. Het is niet leuk meer. We hebben geen ritme."

Eén leerling volgt les

Op school blijven hangen na de les mag niet. Maar op tijd thuis zijn voor de volgende online les lukte ook niet. En dus besloten de dames een plekje in het park te zoeken. IJverig, zul je misschien zeggen. Maar met allemaal een telefoon in de had heeft slechts één leerling de online les openstaan.

"Meedoen was eigenlijk wel de bedoeling. Maar het is iets te gezellig hier", lacht Iris. "Even gezellig met klasgenoten in het park zitten. Zo krijgen we er allemaal weer een beetje meer zin in. "

Vier van de zes klasgenoten genietend in de zon Foto: Omroep Gelderland

Drukte in het park

Het zestal is niet alleen in het park, maar zo druk als de voorgaande dagen is het nog niet. Woensdag was het Kronenburgerpark zo vol dat politie mensen opriep om te vertrekken. Donderdag gaf de gemeente aan niet meer te waarschuwen maar meteen een bekeuring uit te delen als mensen zich niet aan de regels houden.

Voor de studenten blijft een bekeuring uit. "De politieagent zei dat we twee om twee moesten gaan zitten. Dus dat gaan we zo maar eens doen. O, en de wijn is verboden? Ssst...", zegt Iris terwijl ze haar vinger naar haar mond brengt. "Ik stop de fles voor de zekerheid even in de tas."

Beluister hier hoe de eindexamenleerlingen hun les volgen:

