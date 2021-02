'Superspits' Giakoumakis krijgt extra aandacht bij Vitesse

Of er wat extra beelden zijn bekeken en of er uitvoerig over Giakoumakis is gesproken? "Ja, natuurlijk. Hij scoorde vier keer tegen ons. Dus daar hebben we wel wat extra aandacht aan besteed", vertelt verdediger Danilho Doekhi.

En ook trainer Thomas Letsch vreest de spits nu meer. De vorige keer zei hij nog dat Vitesse zich niet moet blindstaren op de aanvaller. "Maar we hebben in die uitwedstrijd heel slecht verdedigd in standaardsituaties en tegen Giakoumakis. Daar hebben we nu wel lering uit getrokken. We hebben ons extra voorbereid op hem, want we hebben wel lering uit die vorige wedstrijd getrokken."

Tekst gaat verder na de video:

Het is nu aan de verdedigers om te laten zien dat ze de spits ook daadwerkelijk in de zak hebben zitten tijdens het dubbele programma tegen de Venlonaren, want niet alleen zaterdag speelt Vitesse tegen VVV, dinsdag komen de Limburgers weer op bezoek, maar dan in de halve finale van de beker. "Hoe ik hem in mijn zak ga houden? Dat hoop ik te laten zien op het veld", stelt Doekhi.

Nieuw veld

En dat moet dan gebeuren op een nieuw veld. Want Vitesse heeft een nieuw veld laten leggen omdat de vorige grasmat veel te slecht werd. Het is een soort 'noodverband', want ook dit gras gaat last krijgen van het haperende drainagesysteem. Maar vooralsnog ligt er een gloednieuw veld waarop Vitesse beter moet gaan voetballen.

"De grasmat voelt goed. We hebben er vandaag voor het eerst op getraind. Ik denk dat het voor ons spel wel goed is dat we nu een lekker veld hebben." En daar sluit zijn trainer zich bij aan. "Ik vond het belangrijk om er vandaag op te trainen, om een gevoel te krijgen bij het veld. Het is totaal anders dan eerder op het vorige slechte, zware veld. We hebben het nooit als excuus gebruikt voor onze resultaten, maar dit is natuurlijk wel beter voor ons."

'Komische situatie'

Vitesse speelt dus in vier dagen twee keer tegen VVV. "Een komische situatie", zo noemt de Duitse trainer het. Maar in die komische situatie is Vitesse er alles aan gelegen om twee keer te winnen. "Dat moet ook. We moeten punten pakken. We hebben nu een plan gemaakt voor deze competitiewedstrijd en zullen daarna weer kennis uit deze wedstrijd meenemen om een nieuw plan te maken voor dinsdag."

Maar plannen of niet, Danilho Doekhi weet heel goed wat er moet gebeuren. "Als we de eerste winnen, gaan we met een goed vertrouwen naar de bekerwedstrijd. En die halve finale moeten we sowieso winnen. Het is gek om in zo'n korte tijd tegen elkaar te spelen, maar dat gaat leuk worden. "

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Broja en Openda.