Bouw nieuw ziekenhuis tussen Arnhem en Nijmegen voor de zomer van start

Rijnstate start in juni met de bouw van een ziekenhuis in Elst. De nieuwe vestiging vervangt de verouderdere locaties in Velp en Zevenaar. Begin 2023 hoopt de kliniek haar deuren te kunnen openen.

De gemeente Overbetuwe tekende donderdag een deal met het ziekenhuisbestuur, waarmee de verkoop van het stuk grond voor de kliniek is geregeld. Vooralsnog verloopt alles volgens schema.

Technologische hoogstandjes

De hoofdvestiging van Rijnstate blijft in Arnhem-Noord. Het ziekenhuis in Elst vervangt de oude, versoberde nevenlocaties die nu in Velp en Zevenaar staan. Doel van de nieuwe kliniek is om de regio Arnhem-Nijmegen beter te bedienen door zorg toegankelijker te maken.

Daarom is er bijvoorbeeld ook voor gekozen om het gebouw pal naast het treinstation neer te zetten. "Het gebied rondom Rijnstate wordt goed ingericht", deelt wethouder Wijnte Hol. "Aantrekkelijk en veilig voor zowel ziekenhuisbezoekers als bewoners van Elst."

De nieuwe locatie belooft een modern ziekenhuis te worden met een hoop technologische hoogstandjes. Het gebouw ademt de toekomst, stelt Rijnstate. "Naast de zorg, zetten we ook in op meer digitale en innovatieve mogelijkheden", weet Hans van Schoo, lid van het raad van bestuur. Het ziekenhuis wil onder meer ruimte bieden voor startups die werken aan nieuwe medische innovaties. Zo onderzoekt Rijnstate al een tijdje hoe ze effectiever zorg op afstand aan kan bieden. Dat is een technologie die ze in Elst verder uit wil werken.

Veiligheid voor scholieren

Verder neemt Overbetuwe de infrastructuur rondom het nieuwe ziekenhuis onder handen. Het gebouw komt namelijk in de buurt van het centrum, een middelbare school en het treinstation te liggen. Dat wil nog wel eens voor wat verkeersdrukte zorgen. Vooral de kruising Spoorlaan-Nieuwe Aamsestraat wordt aangepakt om de veiligheid een boost te geven.

"Vrij liggende fietspaden zorgen er ook voor dat schoolgaande jeugd veilig naar hun bestemming kunnen fietsen", voegt de gemeente toe. De wegwerkzaamheden starten tegelijk met de bouw van het ziekenhuis.

