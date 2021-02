Linda is thuis bij Sabine van Heel Holland Bakt: 'Blijven roeren, blijven roeren'

Het thema is Pasen. En dat maakt het er niet makkelijker op. Ik heb duidelijk minder talent dan Sabine.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Liefst 3,5 miljoen mensen zagen de Oosterhoutse kapster bakken in de halve finale van Heel Holland Bakt. Ik voel dan ook een gezonde spanning als ik bij haar aanbel. Ik bak zo nu en dan een cake en verder raak ik de oven alleen als ik een kant en klare pizza bak. Na een warm onthaal, vertelt ze me dat we een slof gaan bakken met Zwitserse room en aardbeien.

De tekst gaat verder onder de foto.

Sloffentaart met Zwitserse room en aardbeien. Foto: Omroep Gelderland

Ik weet niet wat een slof het is en word lichtelijk nerveus als ik naar de ingrediënten kijk. "Geen zorgen, ik help je er doorheen", zegt Sabine. Ze heeft een gezellige keuken met een mooi kookeiland en voor mij veel onbekende apparatuur.

Linda achter de keukenmachine. Foto: Omroep Gelderland

Sabine tijdens Heel Holland Bakt. Foto: MAX/Roland J. Reinders

De passie voor bakken is ontstaan toen Sabine na de geboorte van haar jongste zoontje last kreeg van paniekaanvallen. "Ik was overal bang voor en durfde nergens meer heen." Van bakken werd ze rustig. "Als ik bak, voel ik me ontspannen. Dat is de beste remedie."

Vrienden dringen aan

Ze ging meebakken met alle opdrachten van Heel Holland Bakt waardoor ze in twee jaar tijd een grote ontwikkeling doormaakte. Na aandringen van vrienden, gaf ze zich op voor het programma. "Voor ik het wist stond ik bij de bakdag van Robert. Als ze me dat van tevoren hadden verteld, had ik ze in het gezicht uitgelachen van ongeloof."

Sabine voor de juryleden van Heel Holland Bakt. Foto: MAX/Roland J. Reinders

Ondertussen ben ik driftig op zoek naar de ingrediënten voor de banketbakkersroom want daar beginnen we mee. Sabine laat zien hoe ik de basis moet maken van warme melk, met suiker, custardpoeder, twee dooiers en vanille-extract. Dan komt de techniek om de hoek kijken. Ik moet de melk in een rap tempo mengen met het custardpapje en roeren. "Blijven roeren, blijven roeren", zijn de woorden van Sabine, die nu nog door m'n hoofd spoken.

'Blijven roeren, blijven roeren'. Foto: Omroep Gelderland

Met veel lol, een groot gemak en een flinke dosis geduld beweegt zij zich door de keuken. Ondertussen vraag ik haar hoe zij terugkijkt op haar Heel Holland Bakt-avontuur. Ze wordt herkend op straat en bakt nu vaker in opdracht, maar knippen zal ze altijd blijven doen. De combinatie vindt ze het leukst.

Ook Sabine is blij dat ze 3 maart weer aan de slag mag. Haar agenda staat voor de komende weken alweer vol. Als ik haar vraag naar de verhalen achter de schermen van Heel Holland Bakt, begint ze zenuwachtig te lachen en zegt: "Ik weet niet of ik dat wel mag zeggen."

Wil je weten wat ze onthult? En of het mij lukt om een sloffen taart te bakken? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.