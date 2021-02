De middelbare scholen gaan weer open, maar met een aangepast rooster

Elke leerling gaat vanaf maandag weer minimaal één dag per week fysiek naar school. "De eerste vier leerjaren krijgen een dag in de week een aangepast rooster," vertelt Ronald van Bruggen, rector van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. "Deze dag heeft een behoorlijk sportcomponent, omdat we aandacht willen schenken aan het samenzijn. Daarnaast hebben we op school keuzelessen, waarbij ieder kind kan kiezen welke lessen hij of zij fysiek wil volgen."

De lessen zullen een hybride karakter hebben, waarbij er een deel online en een deel offline plaatsvindt.

Uitwerken van details

Dit geldt ook voor het Over Betuwe College in Bemmel. Leerlingen van deze middelbare school zullen drie tot vier dagdelen per week naar school gaan: de ene week twee dagen, de andere week drie.

"Docenten geven tegelijkertijd fysiek aan de ene helft, online aan de andere helft van de klas les," vertelt woordvoerder Helen de Bruijn. "We zijn erg druk met het uitwerken van alle details, maar we hebben er heel veel zin in."

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het voorbereiden van de aanpak is niet altijd even makkelijk, zo vertelt Maria van Hattum, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO: "Er zijn voornamelijk twee uitdagingen: hoe zorg je ervoor dat pubers anderhalve meter afstand houden en hoe ga je het onderwijs organiseren? Iedere school vindt hierin zijn eigen manieren."

"We kijken ook naar het sociaal-emotionele effect van de maatregelen op de leerlingen," vertelt Van Hattum verder. "Vanuit dat oogpunt is het echt fantastisch dat ze weer naar school kunnen."

Niet alle scholen gelijk open

Niet alle scholen gaan vanaf volgende week gelijk open, omdat ze deze week vakantie hebben gehad. "Vóór de vakantie waren scholen hier al mee bezig, omdat deze heropening eraan zat te komen," vertelt Jan Scholten, woordvoerder van de Veluwse Onderwijsgroep. "Wij hebben de leerlingen en ouders bericht gestuurd dat vanaf maandag voorlopig nog de oude situatie geldt, en dat scholen in de loop van de week informeren hoe ze open zullen gaan."

Zie ook: 'Als de middelbare scholen weer open gaan, wordt het een ingewikkelde puzzel'