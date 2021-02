IJs richt grote schade aan in uiterwaarden

Het komt maar zelden voor dat de uiterwaarden van de rivieren helemaal volgestroomd zijn en dat het precies dan hard gaat vriezen. Dat zorgt voor snelle ijsvorming, terwijl er vanuit het Duitse stroomgebied van de Rijn door de vorst daar ook geen nieuw water wordt aangevoerd.

Het gevolg is dat de dikke ijsvloer afbreekt, zodra de waterstand daalt. De zware ijsbrokken sleuren bomen en struiken mee en verpletteren kleiner gewas.

Grauwe klauwieren zijn nestelbomen kwijt

Ooibossen die in jaren tijd waren gevormd moeten weer bijna helemaal opnieuw beginnen, zegt Ark. Dat heeft ook gevolgen voor de flora en fauna in het gebied. Zo zijn de grauwe klauwieren die na overwintering in Afrika in de Millingerwaard bij Nijmegen broeden hun nestelbomen kwijt.

Ook andere dieren zullen in voorjaar en zomer de beschutting missen waaraan ze gewend waren geraakt.

Hoogwater op de Waal tussen Bemmel en Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

Gevolgen voor monument Spitfire-piloot

Niet alleen flora en fauna had last van het hoge water en de vorst, ook waren er zorgen over een oorlogsmonument in Herwen. De initiatiefnemer van het monument was bang voor beschadigingen. Uiteindelijk vielen die beschadigingen mee.

Het bijbehorende informatiebord met de foto was wel behoorlijk vies geworden van het hoge water.

