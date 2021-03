Omwonenden niet blij met groot zonnepark: 'Misschien meer lawaai moeten maken'

Susanne Mentink kwam enkele jaren terug met haar man in Loenen wonen. Vanuit haar tuin kijkt ze op een spoorlijn die amper in gebruik is - alleen de Veluwse Stoomtrein rijdt 's zomers langs. Parallel daaraan ligt een enorme lap grond.

Gaat het te snel?

Het zijn de weilanden van twee boeren, aan de Molenallee. Daar moet een zonnepark komen van in totaal zestien hectare. Omwonenden zoals Susanne zijn er niet gelukkig mee.

Ze willen meer inspraak en een set aan spelregels, zodat je beter kunt bepalen: waar wel en waar niet. Die regels zijn er al wel, maar volgens hen veel te algemeen. En dus grote kans dat er straks een zonnepark in hun achtertuin ligt.

'We moeten iets doen'

Loenen is actief op duurzaamheidsgebied. Zo tuigden bewoners de eigen energiecoöperatie ECL op. Het dak van transportbedrijf Thomassen werd bomvol zonnepanelen gelegd. De ECL adviseert daarnaast inwoners als zij willen verduurzamen.

Ook Susanne wil haar steentje bijdragen: "We hebben een klimaatakkoord, we moeten iets doen", realiseert zij zich. Maar de manier waarop het in Apeldoorn gebeurt, is volgens haar niet juist.

'Je wordt ertoe gedwongen'

Met omwonenden verenigde zij zich in Zonnegroen Loenen. Om tegenwicht te bieden: "Het moet niet zo zijn dat als een agrariër zich aanmeldt, het dan ook maar daar moet komen. Daar lijkt het nu wel op."

Een zonnepark in Wilp. Is dit de toekomst van Loenen? Foto: archief

Daarom zit zij om tafel met ontwikkelaar Solarcentury: "Je wordt er eigenlijk toe gedwongen. Als het er toch komt, wil je in ieder geval hebben meegepraat."

Marian Zoet van dorpsraad Loenen Zonnedorp ondersteunt het verhaal van Susanne: "Nu is het zo dat wanneer zich een ondernemer aandient, gekeken wordt: 'Kan het daar? Ja? Dan doen we dat maar'. Maar zo zitten wij niet in elkaar in Loenen."

Marian Zoet van de dorpsraad in Loenen. Foto: Omroep Gelderland

Ze vervolgt: "Wij zijn niet zo ver dat we willen zeggen dat het allemaal maar goed is. Wij zijn ervan overtuigd dat wij niet ontkomen aan zonnevelden. Maar dan wel zo dat wij daar de minste last van hebben. Dat betekent dat we de hele bevolking erbij betrekken. Dat gebeurt nu absoluut niet."

Meedenken wordt niet beloond

In andere Apeldoornse dorpen zijn projecten tijdelijk stilgelegd, of worden extra tussenstapjes ingebouwd. Dat gebeurde na hevige weerstand.

Susanne en Marian hebben goed contact met de gemeente, om mee te denken. En om alternatieven aan te dragen. Toch krijgen zij het gevoel dat er aan hen voorbij wordt gegaan.

'Niet voor het stadhuis liggen'

Susanne sluit niet uit dat 'aan tafel zitten' de verkeerde signalen afgaf. Want meepraten over de inpassing van een zonnepark kan het gevoel wekken dat je het er dus mee eens bent.

Toch zal zij zich erbij neerleggen als er uiteindelijk een zonnepark komt aan de Molenallee. Maar alleen als blijkt dat het echt de beste optie is: "Ik ga niet met spandoeken voor het gemeentehuis liggen. Maar ik trek er ook geen wijntje op los."

'Niet genoeg lawaai gemaakt'

Wat de gemeente betreft, gaat Apeldoorn niet over één nacht ijs in Loenen. De locatie zou simpelweg erg geschikt zijn. Meedenken door bewoners noemt woordvoerder Roel van Vemde 'zeer belangrijk'. Maar bij de keuze of een project wel of niet door mag, is het niet per se de doorslaggevende factor.

En dus kan ontwikkelaar Solarcentury een vergunning aanvragen. Daar beslist de gemeenteraad uiteindelijk over.

Susanne besluit: "Ik denk achteraf dat wij te veel hebben meegedacht. Dus dan ga je als buurtbewoner de aanname doen dat we niet genoeg lawaai hebben gemaakt."