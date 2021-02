18 jaar cel voor Posbankmoord

Souris R. moet 18 jaar de cel in voor de dood van de 46-jarige Alex Wiegmink in 2003, ook wel de Posbankmoord genoemd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vrijdagmiddag bepaald. Het hoger beroep tegen R. moest over, omdat er twijfels waren over de bekentenis die hij aflegde.

Wiegmink werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd korte tijd later teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De dood van Wiegmink bleef jarenlang onopgelost.

In november 2016 kreeg Frank S. uit Boekel last van zijn geweten en legde hij bij de politie een bekentenis af. Later werd ook Souris R. opgepakt, na de inzet van de undercoveragenten. De verdachten werden na hoger beroep tot 18 jaar cel veroordeeld.

Geen ontoelaatbare druk op Souris R.

De Hoge Raad verwees de zaak terug naar het hof, omdat er twijfels waren over zijn bekentenis bij een undercoveroperatie . Volgens het OM is uit de gesprekken tussen verdachte en undercoveragenten gebleken dat er geen sprake was van ontoelaatbare druk.

Het OM eiste vorige maand twintig jaar cel, twee jaar meer dan de eerdere veroordeling. Dat komt volgens de aanklager vanwege de 'negatieve proceshouding' van de verdachte. Ook moest volgens het Openbaar Ministerie recht worden gedaan 'aan het leed dat de nabestaanden is aangedaan'.

Het hof heeft in de strafmaat rekening gehouden met het leed van de familie. 18 jaar cel is gelijk aan de straf die de rechtbank eerder al oplegde. Het hof acht moord niet bewezen, maar veroordeelt R. wel voor doodslag en het in brand steken van zijn auto met zijn lichaam op de achterbank.

In de beslissing van het hof is de bekentenis via undercoveragenten niet meegenomen.

