'We zijn altijd een beetje vergeten', politiek wil Land van Maas en Waal op de kaart zetten

De kasteelruïne in Batenburg, een beroemde trekpleister in het Land van Maas en Waal. Foto: Ton Arbouw

Drutense raadsleden willen gehoord worden door het regionale bureau voor toerisme. De organisatie ontwikkelt ieder jaar een nieuwe campagne per Gelderse streek, waarbij bijzondere trekpleisters worden belicht. Voor het Land van Maas en Waal bestaat geen aparte categorie. Daar is het toeristische aanbod te mager, zo luidt de motivatie. En dat schiet bij een aantal Drutense politici in het verkeerde keelgat.

"Het ligt niet alleen aan het toerismebureau. Het ligt ook aan ons. We moeten een duidelijke visie ontwikkelen", begint Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. Samen met de Dorpslijsten diende zijn partij donderdag een motie in waarmee ze pleiten voor een nieuwe strategie. Nu dat stuk unaniem is aangenomen, gaat de politiek aan de slag. "Je kan toeristen wel uitnodigen, maar je moet ook iets te bieden hebben. En dat heeft onze mooie streek zeker. Dat gaan we nu in beeld brengen."

Genegeerd door Arnhem en Nijmegen

Het Land van Maas en Waal wordt in de toeristische plannen in tweeën gesplitst: de ene helft hoort bij Nijmegen, de andere bij het Rivierenland. En dat slaat helemaal nergens op, meent Peter Fontijn, voorzitter van de Historische Vereniging Tweestromenland.

"Er is lang geleden een domme streep door het gebied getrokken, waarna dat idee is blijven hangen. Dit heb ik al een keertje aangekaart bij de politiek, maar daar is toen niets mee gedaan." De historische club bestaat al sinds 1964. Tot op de dag van vandaag heeft de organisatie altijd korte lijntjes gehad met gemeenten in het Land van Maas en Waal.

"Wij geven al bijna zestig jaar het goede voorbeeld. Maar het toerismebureau doet niets met onze streek. Bovendien laten Arnhem en Nijmegen ons ook links liggen. Het wordt tijd dat we er nu zelfs iets aan gaan doen." Politici hopen een nieuwe visie voor de streek te ontwikkelen waarbij fietstoerisme centraal staat.

Voor het verhaal van Maas en Waal zoeken ze de samenwerking met de historische vereniging. "De organisatie is een schat aan informatie. De leden hebben een mooi verhaal te vertellen, daar moeten we nu naar luisteren", vindt Worm.

'Veel moois te ontdekken'

Voorzitter Fontijn is dolenthousiast dat de Drutense raad na al die jaren stappen onderneemt. "De politiek heeft er eindelijk een keertje genoeg van." Zijn vereniging hoopt de gemeente te helpen bij het in kaart brengen van historische plekken door bijvoorbeeld fietsroutes uit te stippelen langs unieke hotspots. "We hebben eeuwenoude kastelen in de streek, meer dan vijfhonderd monumenten en het barst hier van de Romeinse vondsten. Maar als bezoeker merk je daar weinig van, omdat je niet weet waar je moet zoeken."

Voor hem is het een strijd om de toekomst van zijn thuisgebied. Een karakteristiek stukje Gelderland, zo stelt Fontijn. "Onze streek ligt al vanaf de 13e eeuw geïsoleerd achter de dijken tussen de Maas en de Waal. We zijn altijd een beetje vergeten. Maar omdat we zo verborgen zijn gebleven, is er nu juist veel moois te ontdekken."

