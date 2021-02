Winkels krijgen dubbele steun in Winterswijk: 'Goed dat alle wegen worden ingeslagen'

Klanten halen bestellingen af bij een warenhuis in Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

De gemeenteraad van Winterswijk beslist binnenkort over 'genereuze' steun voor de gesloten ondernemers in het winkelcentrum. Ondertussen wil diezelfde raad dat winkels en horeca als proef juist de deuren openen voor winkelend publiek. Maar maakt dat die extra financiële steun niet overbodig?

Het college van Winterswijk heeft een crisis- en herstelfonds van 2,5 miljoen euro gereserveerd voor coronasteun aan bedrijven en wil dat potje aanspreken om de ondernemers te helpen; van detailhandel, horeca en lokale marktkooplui tot deels de toeristische sector. "Het is nog een kwestie van drie maanden volhouden, we willen niet dat bedrijven omvallen. We moeten genereus zijn en willen met een warme hand geven", zegt wethouder Henk Jan Tannemaat.

Twee sporen

Tegelijkertijd is er donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een door de hele raad gedragen motie ingediend dat het college zich in Den Haag hard maakt dat Winterswijk mee kan doen aan een landelijke pilot. "Sommige winkelcentra met hun horeca mogen als proef stap voor stap open en het winkelcentrum van Winterswijk is daar met zijn omvang geschikt voor om aan mee te doen", zegt fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA, dat aan de basis staat van de motie.

Maar maakt het een het ander niet overbodig? Met andere woorden: mocht Winterswijk mee mogen doen aan de pilot, is dan de financiële steun van de gemeente nog wel nodig? "Het spreekt elkaar tegen", erkent Tannemaat. "Maar de raad wil ook iets doen en dat kan samen. De motie betreft een brief van ons naar Den Haag en je weet niet of het iets oplevert. Wij zitten aan de bestuurlijke kant en zijn bezig met een plan om ruimhartig de ondernemers te helpen."

Wat dacht Wassink nadat hij hoorde van het financiële ondersteuningsplan van het college? "Het is alleen maar goed om twee sporen te volgen", zegt de fractievoorzitter van het CDA. "Stel dat het lukt dat de winkels open mogen, dan zijn de ondernemers daar het meest bij gebaat denk ik. Dan zou de steun van de gemeente wellicht iets minder kunnen worden. Maar het is goed dat alle wegen worden ingeslagen."