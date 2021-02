Domper voor omwonenden Paleis Het Loo: ook gemeente ziet geen bezwaar voor bomenkap

De oude eiken aan de Koningslaan verkeren vaak in slechte staat. Foto: ANP

Bomenkap bij Paleis Het Loo is grotendeels noodzakelijk. Dat stelt de gemeente Apeldoorn, na aanvullend onderzoek. Tegen de kap bestaat veel weerstand vanuit omwonenden. Inmiddels velde Het Loo al enkele bomen en de gemeente ziet daarin geen grote bezwaren.

Apeldoorn liet eigen deskundigen naar de onderzoeken kijken die aantonen waarom de bomen tegen de vlakte moeten. Dat gebeurde begin deze maand. De gemeente benadrukt dat haar oordeel niet van invloed is op de kap. Dat besluit ligt namelijk bij de provincie, en die gaf eerder al akkoord.

'Niet over één nacht ijs'

De reden dat Apeldoorn een second opinion deed, is vanwege de weerstand en zorgen die omwonenden hebben. Een flink aantal lanen moet verdwijnen en wordt dan terug geplant. Dat verandert het aanzien van met name het voorterrein van Paleis Het Loo. De omwonenden zochten daarop steun bij de gemeente en vroegen die om de zaak nog eens te beoordelen.

"Paleis Het Loo is niet over één nacht ijs gegaan", denkt de gemeente. Zo is de kap van beuken aan de historische Stallenlaan en de schuine laan dan misschien één van de meest ingrijpende veranderingen, maar dat het moet gebeuren, noemen de bomenexperts 'logisch'.

Kaalslag en parkeren

Het probleem zit hem erin dat sommige van de eeuwenoude bomen slecht zijn. Die moeten dus gekapt. Dat probleem blijft zich voordoen, waardoor kaalslag plaatsvindt. Omdat beuken ondergronds vaak verbonden zijn, vallen ze sneller uit als er gaten ontstaan. Hierdoor missen ze elkaars beschutting tegen de zon en ook dat heeft effect op het bomenwelzijn.

Paleis Het Loo wil daarnaast de eigen parkeerplaats uitbreiden en heeft een vergunning gekregen om een aantal bomen te kappen. De gemeente ziet daarin bij nader onderzoek geen bezwaar.

Zeer oude eiken

Dan de eiken aan de Koningslaan: van deze zeer oude bomen staan er nog dertien. De andere zijn al gekapt, omdat de situatie te gevaarlijk werd. De overige dertien moeten er nu ook aan geloven, hoewel ze nog even zouden kunnen blijven staan. Maar dan is er de komende jaren veel werk aan de winkel. En goedkoop is dat niet.

Toch zou Apeldoorn het op prijs stellen als de directie van Het Loo voor die optie kiest: "Als deze bomen onder gemeentelijk beheer zouden vallen, zou dat de aanpak zijn geweest." Dat Paleis Het Loo een andere afweging maakt, kan de gemeente zich desalniettemin goed voorstellen.

