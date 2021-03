Mikail (15) deelt op sociale media hoe hij omgaat met kanker

De 15-jarige Tielenaar kreeg te horen dat hij kanker had toen hij tien jaar was. ''De afgelopen vijf jaar waren zwaar. Ik dacht dat ik het niet zou halen.'' Mikail lag weken in coma, kreeg een stamceltransplantatie, raakte verlamd en verloor vriendjes die hij in het ziekenhuis had gemaakt. Het gaat nu beter met hem. Genezen is hij nog niet.

''Ik heb met veel mensen gepraat. Het helpt om je niet te schamen en over je gevoel te praten.'' Het praten en delen doet hij op zijn YouTube-kanaal en op Instagram. Onder andere in een video met zangeres Maan. ''Ik ben blij dat ik er nu mee om kan gaan. Dat wil ik met andere delen.''

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Niet alleen leuke dingen delen

Mikail durft zich kwetsbaar op te stellen. Zo plaatst hij foto's waar hij kaal is en aan slangen in het ziekenhuisbed ligt. Hij heeft er geen moeite mee die foto's te delen.

''Ik ben altijd al heel open geweest. Ook naar andere kinderen toe in het ziekenhuis.'' Mikail heeft zat ideeën voor video's die hij wil maken. ''Ik wil kinderen in het ziekenhuis interviewen of gesprekjes met ze doen. In het ziekenhuis liggen elk jaar 600 kinderen. Ik wil laten zien hoe die kinderen, zoals ik, dat ervaren.''

Kinderen die hem kennen van sociale media bellen of appen soms. ''Ik ben nu ook aan het brainstormen met iemand over een app, zodat kinderen in het ziekenhuis met elkaar kunnen chatten. Nu zit daar een verpleger tussen die contact legt.''

Mikail heeft zelf ervaren hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben. ''Je ligt namelijk alleen maar in bed. Dat is saai.'' Hij is heel blij dat hij nu voor andere kinderen die persoon kan zijn.

Inzamelingsactie in het ziekenhuis

Tijdens het velen liggen in het ziekenhuis helpt het ook om wat te doen te hebben. Zoals gamen. Mikail zamelt geld in voor spelcomputers. ''Vaak heeft het ziekenhuis maar één PlayStation. Die moet je dan delen.''

Hij haalde al meer dan 4000 euro op. Met behulp van sociale media én sterren zoals Maan en Defano die op hun eigen Instagram zijn post deelden. Het geeft Mikail energie: ''Ik doe dit voor de kinderen in het ziekenhuis en mijn vrienden die het niet gehaald hebben.''