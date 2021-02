NEC wint dankzij uitblinker Tavsan uit tegen Roda JC

NEC begon met Dirk Proper verrassend in de basis, Jonathan Okita was gepasseerd. De eerste kans was voor de Nijmegenaren via Elayis Tavsan, maar Hoekstra keerde zijn schot. Daarna had NEC de controle, maar echte kansen waren er nauwelijks. Roda liet ook weinig zien en trok zich vooral terug. Alleen Falkenburg had twee kansen.

Strafschop

Na een onhandige sliding van doelman Hoekstra op Tavsan kreeg NEC een strafschop, die werd benut door clubtopscorer Jordy Bruijn: 0-1. De middenvelder leek op weg naar 0-2, maar verspeelde de bal op het beslissende moment. Tavsan had ook nog een aardig schot en aan de andere kant moest doelman Mattijs Branderhorst bij zijn eerste competitiewedstrijd dit seizoen redding brengen bij een inzet van Pflücke.

Mattijs Branderhorst bij zijn rentree in de basis Foto: BSR Agency

Na rust zette de thuisclub wat meer aan en waren er kansen voor Goppel en Falkenburg. NEC loerde op de counter, maar had weinig dreiging. Alleen Tavsan bleef constant een plaag voor de defensie van Roda.

Uitblinker Elayis Tavsan Foto: Broer van den Boom

De Nijmegenaren vroegen om problemen en kregen die ook. Uit een hoekschop kopte Falkenburg raak: 1-1. De doelpuntenmaker kreeg even later zijn tweede gele kaart en dus rood. En meteen daarna sloeg Tavsan toe. Doelman Hoekstra sloeg een bal weg en daar wist de aanvaller wel raad mee. Daarna controleerden de Nijmegenaren met een man meer eenvoudig het duel en scoorde Javier Vet nog in de extra tijd.

Door de zege blijft NEC zesde in de eerste divisie en lijkt deelname aan de play-offs nauwelijks nog mis te kunnen gaan.