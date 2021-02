Fazant vliegt dwars door een ruit de huiskamer van Ineke binnen: 'Ik schrok me rot'

Ineke Bruggink uit Terborg lag donderdagmiddag even te slapen. En toen hoorde ze ineens een harde knal. Even dacht ze dat het vuurwerk was, tot ze doorkreeg dat een fazant dwars door haar ruit naar binnen was gevlogen.

"Ik was even gaan liggen op bed en toen schrok ik wakker. Ik hoorde vannacht ook al een harde knal en ik dacht dus dat het iets van vuurwerk ofzo zou zijn. Maar ik zag allemaal mensen voor mijn raam staan, toen bleek er een gat in mijn raam te zitten."

Nog altijd had Bruggink niet door wat er nou precies gebeurd was, tot de buurvrouw kwam. "Ze kwam me helpen met opruimen en zei tegen mij: ik haal even deze vogel weg. Toen zei ik: maar ik heb helemaal geen vogel. Bleek er een fazant in het huis te liggen, tegen de stoel aan waar ik normaal zit. Gelukkig nu niet, want het glas is door de hele kamer gevlogen, dus ik heb geluk gehad."

'Kan er wel om lachen'

De schrik is inmiddels wel weg bij Bruggink en ze kan er wel om lachen. "Normaal gesproken rijden hier grote vrachtwagens door de straat. Ik had zeker niet verwacht dat er een fazant zou vliegen en zeker niet door het raam. Ik kan er nu dus wel om lachen, want als ik dit verhaal vertel, gelooft niemand mij. Daar kom je toch niet op? Zo'n immens groot beest."

Inmiddels is de fazant uit het huis. "Het raam moest gemaakt worden en degene die het raam kwam repareren heeft hem meegenomen. Die wilde de vogel ook even op het werk laten zien, want anders zou niemand hem geloven. En ik moest hem ook kwijt, dus dat is toch goed."