Elmo Lieftink steunpilaar bij De Graafschap: 'Nieuwe systeem was wennen voor mij'

"Ik heb alles gespeeld inderdaad", lacht de 27-jarige middenvelder vlak voor de laatste training op weg naar het thuisduel met Jong AZ. "Wat dat wil zeggen? Dat ik wel belangrijk ben voor het team inderdaad. Onmisbaar? Dat zijn jouw woorden. Ik heb acht goals gemaakt. Dat is op zich prima, maar er zijn ook nog genoeg dingen die beter moeten. Ik heb namelijk ook nog wel wat kansen gemist en mag wat vaster worden aan de bal."

Verwachtingspatroon

Mike Snoei volgde Lieftink al jaren op de voet en haalde hem met technisch manager Peter Hofstede afgelopen zomer naar De Vijverberg. "Ik heb een hoog verwachtingspatroon van hem. Maar onmisbaar is niemand. Nu zijn er wat twijfels omdat hij zondag is uitgevallen aan het begin van de tweede helft. De achterstand na een onregelmatige trainingsweek heeft hij wel grotendeels weggepoetst."

Bekijk hier de video met Lieftink:

Joker

De kans is daarom reëel dat Liefink gewoon zal starten. Vorig seizoen won De Graafschap, nog zonder Lieftink dus, met 5-1 van Jong AZ. Dit seizoen liep De Graafschap in Wijdewormer tegen zijn grootste zeperd op door met 7-3 van AZ te verliezen. "We hebben daar echt voor joker gestaan", vindt Snoei. "Bij mij leeft het enorm om iets recht te zetten. Ik denk ook bij de spelers."

Periodetitel

Lieftink beaamt dat, maar kijkt vooral naar het grote doel. "Of we nu tegen Jong AZ spelen of Cambuur, we willen elke wedstrijd winnen en zijn de laatste tijd aardig op weg. Ook de derde periode zegt me niet zo veel. Al is het mooi als je die wint, want dan nemen je kansen toe voor promotie."

Zoeken en wennen

De Graafschap won nu zeven keer op rij en staat bovenaan in de periode. Lieftink wijdt de opmars grotendeels aan het systeem met op papier vijf verdedigers waarbij de backs echter meer aanvaller zijn dan verdediger. Ook voor het middenveld is het allemaal anders. "In het begin zag het er klungelig uit", kijkt Lieftink vooral naar zichzelf. "Maar nu gaat het steeds beter. De diepgang naar de zijkanten toe was wennen voor me. En de communicatie met linksback Tutuarima is anders. Het was zoeken en erg wennen, maar het ligt me nu goed."

Eigen hand

De zegereeks begon na de nederlaag op 2 januari tegen Almere City. Toen zei Lieftink. "We zijn afhankelijk geworden van anderen en dat is nooit goed." Zeven weken later is alles anders. "We hebben alles nu in eigen hand", stelt Lieftink. "Op het veld vinden we elkaar makkelijker. En we creëren gelukkig genoeg kansen en schieten die er ook wat vaker in tegenwoordig."